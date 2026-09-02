한옥·농촌체험 한곳에…전남광주 9월 '담양 달빛무월마을' 주목

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농촌체험휴양마을 선정...담양 대나무숲 등 자연 친화적인 산책로 조성

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 전통 한옥의 고즈넉한 정취와 농촌의 계절을 오감으로 체험할 수 있는 담양 달빛무월마을이 9월 농촌체험휴양마을로 선정됐다.

전남광주통합특별시는 2일 전통 한옥 숙박과 농산물 수확 체험 등 다양한 프로그램을 갖춘 담양 달빛무월마을을 9월 농촌체험휴양마을로 선정했다고 밝혔다.

달빛무월마을은 '신선이 달을 어루만지는 모습'을 닮았다는 의미에서 이름이 붙여졌다. 전통 한옥과 돌담길이 마을 곳곳에 자리하고 대나무숲과 자연경관이 어우러져 농촌의 정취를 고스란히 느낄 수 있는 곳이다.

특히 농림축산식품부가 운영하는 농촌관광사업 등급결정제도에서 체험과 숙박 음식 등 전 분야에서 최고 등급인 1등급을 받았다. 이를 통해 '으뜸촌'에 5회째 선정되며 농촌관광 분야에서 경쟁력을 인정받고 있다.

담양 무월마을 전경. [사진=전남광주특별시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

마을에는 돌담길과 대나무숲을 비롯해 달맞이 산책길 등 자연 친화적인 산책로가 조성돼 있다. 방문객들은 농촌의 풍경을 감상하며 여유로운 휴식을 즐길 수 있으며 농산물 수확과 음식 공예 등 다양한 체험 프로그램에도 참여할 수 있다.

계절에 따라 감자와 사과대추 고구마 단감 등을 직접 수확하는 프로그램이 운영된다. 담양의 대표 특산물인 대나무를 활용한 대통밥 만들기를 비롯해 고추장 된장 한과 만들기 등 전통 음식 체험도 마련돼 있다.

부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 체험도 다양하다. 대나무 물총 만들기와 풀잎염색 에코백 만들기 등 공예 프로그램을 통해 농촌의 자연과 전통문화를 직접 경험할 수 있다.

숙박시설도 한옥 중심으로 갖췄다. 단체 방문객을 위한 한옥체험관과 한옥사랑방을 운영하고 있으며 가족 단위 관광객을 위한 한옥 민박 9개소도 마련돼 있다. 옹달샘과 달맞이 감나무집 등 정겨운 이름의 한옥에서 머물며 전통 한옥 특유의 분위기를 만끽할 수 있다.

주변 관광지와 연계한 여행 코스도 장점이다. 차량으로 약 20분 거리에 메타세쿼이아길과 죽녹원이 있으며 관방제림과 소쇄원 담양호 금성산성 등 담양의 주요 관광지를 함께 둘러볼 수 있어 1박 2일 농촌여행지로도 활용도가 높다.

숙박시설 이용과 예약 방법 및 체험 프로그램 등 자세한 사항은 달빛무월마을 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 "담양 달빛무월마을은 옛 농촌마을의 정취를 간직하면서 한옥 숙박과 다양한 농촌체험을 함께 즐길 수 있는 곳"이라며 "도시민의 관광 수요를 농촌으로 연결하고 농촌체험휴양마을이 지역을 대표하는 관광자원으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com