키스오브라이프, 베리즈 팬 커뮤니티 오픈…"추억 많이 만들자"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈가 걸그룹 키스오브라이프의 공식 팬 커뮤니티를 지난 1일 오픈했다고 밝혔다.

키스오브라이프는 최근 세번째 싱글 '스웨트(SWEAT)'를 발매하고 '핫'한 퍼포먼스, 자유롭고 당당한 무드로 '서머퀸' 타이틀을 공고히 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 팬 플랫폼 베리즈에 키스오브라이프의 커뮤니티가 개설됐다. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.09.02 alice09@newspim.com

이들은 첫 월드 투어부터 북미, 유럽, 아시아 39개국을 방문한 데 이어 올해 서울, 방콕, 타이페이, 도쿄 등 아시아 주요 도시에서 팬미팅 투어를 열며 글로벌 팬들과 글로벌 팬들과 가깝게 소통해왔다.

새롭게 오픈한 베리즈 팬 커뮤니티를 통해, 전세계 '키씨(팬덤명)'들과 다양한 콘텐츠를 실시간으로 공유하며 더욱 특별한 이야기를 만들어갈 계획이다.

베리즈 팬 커뮤니티에는 키스오브라이프 멤버와 팬들이 소통할 수 있는 다양한 형태의 게시판은 물론, 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간이 마련된다.

인스타그램, X 등 공식 사회관계망서비스(SNS)에 업로드되는 콘텐츠들도 모두 베리즈에서 한번에 만나볼 수 있다.

또한 수천, 수만 개에 달하는 팬들의 댓글 반응을 한줄 요약과 키워드 위주로 정리해주는 인공지능(AI)댓글리포트 등 차별화된 서비스들이 팬덤 경험을 한층 입체적으로 확장할 계획이다.

키스오브라이프는 베리즈 팬 커뮤니티 오픈과 함께 팬들에 따뜻한 환영 메시지도 전했다.

멤버들은 "앞으로 베리즈에서 더 다양한 콘텐츠로 키씨를 만나러 갈 테니, 베리즈에서 더 달달하게 만나요"라는 영상 메시지로 끈끈한 소통을 예고했다.

또한 커뮤니티 오픈 첫날 직접 게시판에 "여기가 우리의 새로운 공간, 너무 신난다! 추억 많이 만들어보자"라고 환영 글을 남기며 남다른 팬사랑을 드러냈다.

키스오브라이프는 베리즈 공식 커뮤니티 오픈과 함께 공식 팬클럽 '키씨'도 모집한다.

디지털 팬클럽 카드를 비롯해 각종 팬 이벤트 우선 참여권, 독점 콘텐츠 등 다양한 혜택이 제공되며, 팬클럽 키트도 구매할 수 있다. 보다 자세한 내용은 키스오브라이프 베리즈 커뮤니티 내 공지를 통해 확인할 수 있다.

alice09@newspim.com