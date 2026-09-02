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토스뱅크, '외형보다 수익성'으로 케이뱅크 턱밑 추격

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AI 핵심 요약

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  • 토스뱅크가 2일 수신과 대출 속도 조절했다.
  • 상반기 수신 3조원 줄여 이자비용 아꼈다.
  • 순익 589억원으로 흑자 체질 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 순익 589억 역대 최대…수신 3조 감축해 이자비용 307억 절감
신규 중저신용 대출 50%→32%…충당금 부담 줄이고 건전성 강화

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 토스뱅크가 외형 성장 속도 조절에 나서며 수익성과 건전성 확보에 방점을 찍는 방향으로 전략 기조를 바꿨다.

상반기 수신 잔액을 3조원 가량 줄여 이자 비용을 대폭 아낀 가운데, 공격적으로 늘리던 중저신용자 대출의 신규 취급 비중을 50%대에서 32%대까지 단계적으로 낮추며 리스크 관리에 총력을 기울였다. 수익성과 건전성을 동시에 끌어올린 내실 경영 성과에 힘입어, 모회사 비바리퍼블리카의 기업공개(IPO) 추진 과정에서 핵심 금융 계열사로서 단단한 자립 기반을 보여줬다는 분석이다.

[AI 인포그래픽= 김양섭 기자]

◆ 수신 3조 감축으로 이자비용 절감…NIM 2.57% 사수한 '수신 체질개선'

2일 금융권 및 각사 경영공시에 따르면, 토스뱅크의 올해 2분기 말 기준 예수부채(수신) 잔액은 27조757억원으로 전년 동기(30조513억원) 대비 2조9756억원(-9.9%) 감축됐다. 직전 1분기말(29조4191억원)과 비교해도 한 분기 만에 2조3434억원가량 감소했다.

주요 시중은행과 카카오뱅크가 거대 수신 잔액을 유지한 것과 대조적으로, 토스뱅크의 선택적 수신 감축은 이자비용 부담을 줄여 순이자마진(NIM)을 극대화하려는 선제적 자산·부채 관리 셈법으로 해석된다.

이는 조달 비용을 축소하기 위한 의도적 체질 개선 시도로 분석된다. 토스뱅크의 유동성커버리지비율(LCR)은 2분기 말 기준 1520.55%로 금융당국 규제 기준(100%)을 15배 이상 상회하며, 순안정자금조달비율(NSFR) 역시 231.39%로 우수한 수준을 유지하고 있다. LCR과 NSFR은 각각 30일간의 단기 위기 상황 대응 능력과 1년 이상 중장기 자금 조달의 안정성을 나타내는 대표적인 유동성 지표다. 즉, 갑작스러운 자금 이탈에도 견딜 수 있는 체력을 충분히 갖춘 만큼 무리해서 고금리 예금을 끌어올 필요가 없다는 의미다.

토스뱅크 관계자는 "수신을 받아 대출로 운용하는 비율인 예대율이 다른 은행에 비해 상당히 낮은 수준으로 유지되고 있다"며 "수신 잔액이 일부 줄어든 것은 리스크가 아니라 조달 비용과 영업 효율성을 고려해 수신 규모를 전략적으로 관리한 결과"라고 설명했다.

실제로 토스뱅크의 상반기 이자비용은 2347억원으로 전년 동기(2654억원) 대비 307억원(-11.6%) 절감됐다. 그 결과 토스뱅크는 상반기 NIM 2.57%를 기록하며 카카오뱅크(2.07%), 케이뱅크(1.59%) 등 경쟁사를 제치고 인터넷은행 3사 중 독보적인 1위 수익성을 사수했다.

◆ 중저신용 대출 32%대 '속도조절'…충당금 516억 절감·손실흡수능력 3사 최고

수신 축소와 함께 여신 포트폴리오에서도 고위험 자산에 대한 정교한 속도 조절이 단행됐다.

토스뱅크의 '중·저신용자 대상 신용대출 확대 계획' 공시에 따르면, 토스뱅크의 신규 취급액 기준 중저신용자 대출 비중은 지난해 2분기 50.2%에 달했으나, 올해 1분기 34.5%, 2분기 32.7%로 급격히 낮아졌다. 1년 만에 신규 취급 비중이 17.5%p나 축소된 셈이다. 잔액 기준 비중 역시 지난해 2분기 35.0%에서 올해 2분기 34.2%로 연착륙하며 당국의 평잔 목표치(30% 이상)를 안정적으로 준수했다. 이는 카카오뱅크(31.9%)나 케이뱅크(31.3%)의 잔액 비중보다는 여전히 높은 수준이다.

토스뱅크 중·저신용자 신용대출 비중. [자료=토스뱅크]

이 같은 신규 취급 속도 조절과 우량 차주 선별 정책은 대손충당금 적립 부담 경감으로 직결됐다. 토스뱅크의 상반기 제충당금전입액은 2137억원으로 전년 동기(2653억원) 대비 516억원(-19.5%)이나 축소됐다. 여기에 1, 2분기에 걸쳐 부실채권에 대한 적극적인 매·상각을 추진한 점도 건전성을 빠르게 끌어올렸다.

이에 따라 연체율은 지난해 상반기 1.20%에서 올해 상반기 1.05%로 0.15%p 하락했다. 카카오뱅크(0.51%)와 케이뱅크(0.60%)에 비해서는 높지만, 손실 흡수 능력을 나타내는 NPL 커버리지비율(대손충당금 적립률)은 지난해 상반기 287.83%에서 올해 상반기 315.59%로 27.76%p 급등했다. 이는 케이뱅크(261.35%), 카카오뱅크(209.33%)를 크게 웃도는 수치로, 3사 중 가장 견고한 방어벽을 구축했다는 평가다.

토스뱅크 관계자는 "이자 및 비이자 이익 구조가 동시에 개선되고 연체율이 낮아지면서 대손충당금 부담도 한층 완화됐다"며 "특정 한 부분이 좋아졌다기보다 이익과 자산 건전성의 삼박자가 맞아떨어지며 전반적인 재무 구조가 매우 단단해졌다"고 강조했다.

◆ 케이뱅크와 순익 격차 12억 '턱밑 추격'…모회사 비바리퍼블리카 IPO 탄력

이 같은 체질 개선 효과로 토스뱅크는 상반기 당기순이익 589억원이라는 역대 최대 실적을 달성하며 인터넷은행 2위 쟁탈전의 판도를 흔들고 있다.

카카오뱅크가 상반기 순익 3280억원으로 독주 체제를 유지한 가운데, 2위 케이뱅크는 수신 잔액 축소와 선제적 충당금 적립(1056억원) 여파로 순익이 601억원에 머물렀다. 토스뱅크가 대손 비용을 500억원 이상 아껴내면서 케이뱅크와의 순익 격차는 지난해 상반기 657억원에서 올해 상반기 단 12억원으로 바짝 축소됐다.

토스뱅크가 견고한 흑자 체질을 증명하면서, 모회사 비바리퍼블리카의 IPO 추진 행보에도 한층 힘이 실리게 됐다. 비바리퍼블리카는 핵심 계열사인 토스뱅크가 독보적인 NIM(2.57%)과 연체율 개선(1.05%), 대손충당금 적립률 1위(315.59%), 순익 3배 증가라는 단단한 펀더멘털을 증명해 냄으로써 기업가치 제고에 유리한 고지를 점하게 됐다.

금융권 한 관계자는 "토스뱅크의 선택적 수신 감축과 대출 속도 조절은 모회사 비바리퍼블리카의 IPO를 염두에 둔 선제적 밸류에이션 관리 차원으로 분석된다"며 "단단해진 흑자 체질이 하반기 케이뱅크와의 경쟁은 물론 모회사의 성공적인 상장을 이끄는 핵심 동력이 될 것"으로 내다봤다.

토스뱅크. [로고=토스뱅크]

ssup825@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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