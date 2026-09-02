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부산시, 외국인 관광객 불편 개선 착수…1대1 심층인터뷰 진행

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  • 부산시가 2일 외국인 관광객 심층 인터뷰를 했다.
  • 관광객들은 바다·미식·시민 친절을 부산 강점으로 꼽았다.
  • 쓰레기통 부족과 결제·위생·정보 접근성은 과제로 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"친절한 시민이 부산의 매력"
"쓰레기통·카드결제는 과제로"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산을 찾은 외국인 관광객들은 바다와 미식, 시민 친절을 부산의 강점으로 꼽았다. 다만 관광지 쓰레기통 부족과 결제·위생·관광정보 접근성은 보완할 과제로 지적됐다.

부산시는 외국인 관광객의 여행 과정에서 발생하는 불편을 파악하기 위해 주요 관광지에서 1대1 심층 인터뷰를 실시했다고 2일 밝혔다.

부산시가 중구 용두산공원을 방문한 외국인 관광객을 대상으로 일대일 심층 인터뷰를 진행하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.02

시는 그간 설문조사와 신용카드·통신 빅데이터를 활용해 관광객의 소비와 만족도, 이동 경로 등을 분석해 왔다. 관광객을 현장에서 직접 만나 구체적인 경험과 개선 요구를 들은 것은 이번이 처음이다.

인터뷰는 지난달 22일부터 24일까지 해운대해수욕장, 감천문화마을, 용두산공원에서 진행됐다. 중국·대만·일본과 유럽·북미 등 외국인 관광객 34명이 참여했으며 1명당 약 30분간 의견을 들었다.

참여자는 동부산권 15명, 원도심 10명, 서부산권 9명으로 나뉘었다. 중화권과 일본 관광객은 21명, 독일·프랑스·이탈리아·캐나다 등 유럽·북미권 관광객은 13명이었다.

관광객들은 바다와 산이 가까운 도시 환경, 지역 음식, 활기찬 거리 분위기를 부산의 장점으로 평가했다. 여행 중 만난 시민들의 친절함도 재방문 의향에 영향을 주는 요소로 언급됐다.

반면 공공 쓰레기통이 충분하지 않고 일부 전통시장에서 카드 결제가 원활하지 않다는 의견이 공통으로 나왔다.

국적과 체류 형태에 따라 요구도 달랐다. 중화권 관광객들은 한 달 살기 등 장기 체류에 관심을 보이며 교통·결제·모바일 서비스 이용 편의를 요구했다.

택시 예약과 빈차 표시의 다국어 병기, 위챗페이와 알리페이 가맹점 확대, 외국인의 공공자전거 이용을 위한 인증 절차 개선 등이 주요 의견이었다. 배달과 식당 예약 애플리케이션의 외국인 이용 편의도 개선 과제로 제시됐다.

일본 관광객들은 관광지 공중화장실의 청결과 냄새, 식당 주변 담배꽁초, 서면 일대 하수구 악취 등을 지적했다. 여행지의 위생 관리가 체감 만족도와 연결된다는 의견으로 풀이된다.

유럽·북미권 관광객들은 구글맵에서 부산 관광정보를 찾기 어렵고 비짓부산패스 등 관광상품 정보도 충분하지 않다고 밝혔다. 익숙하지 않은 국내 지도 서비스가 이동과 정보 탐색의 장벽이 된다는 의견도 나왔다.

시는 인터뷰 결과를 교통·환경·경제 관련 부서와 자치구·군에 공유해 개선 과제를 검토할 계획이다. 추가경정예산이 확정되면 관광지 쓰레기통 설치처럼 즉시 조치할 수 있는 사안부터 구·군 지원을 통해 개선한다는 방침이다.

장기 검토 과제는 부서 간 협업으로 개선 가능성과 지원 방안을 살피기로 했다. 시는 이번 방식의 실효성을 분석한 뒤 내년부터 외국인 관광객 심층 인터뷰를 정례화하는 방안도 검토한다.

시는 오는 11월까지 내·외국인 관광객 3600명을 대상으로 방문지, 이동수단, 소비, 만족도 등을 조사하는 '2026 부산 방문 관광객 실태조사'를 진행하고 있다. 심층 인터뷰 결과는 이 조사와 함께 향후 관광정책 수립 자료로 활용될 전망이다.

ndh4000@newspim.com

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