문체부, 뉴욕서 '찾아가는 도서전'…K-북 미국 시장 진출 기회 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 진흥원은 2일부터 3일까지 뉴욕서 도서전을 열었다.
- 국내 15개 출판사가 참여해 미국 40개사와 수출 상담했다.
- 케이-북은 그래픽노블·IP 확장으로 미국 진출을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국출판문화산업진흥원(원장 김승수)과 함께 9월 2일부터 3일까지 미국 뉴욕 '엔와이씨 세미나 앤 콘퍼런스 센터(NYC Seminar & Conference Center)'에서 '찾아가는 뉴욕도서전'을 열어 '케이-북'의 미국 시장 진출 기회를 넓힌다.
문체부와 진흥원은 '찾아가는 도서전'을 통해 국내 출판 콘텐츠의 수출을 지원하기 위해 2015년부터 매년 3~5개국을 찾아가 국내 출판사와 현지 구매자 간 1:1 사업 수출 상담을 진행해 왔으며, 지난해에는 5개국에서 총 1045건의 수출 상담을 진행해 약 1766만 달러의 수출 성과를 거둔 바 있다.
올해는 베트남, 태국, 대만, 미국, 이탈리아에서 수출상담회를 진행한다. 지난해 뉴욕 상담회에서는 252건의 상담을 진행해 750여만 달러 상당의 상담액 실적을 거둔 바 있으며, 올해도 미국 현지 주요 출판·판권 관계자와의 상담을 통해 판권 수출은 물론, 출판 지식재산(IP)의 다양한 확장 가능성을 모색할 예정이다.
◆세계 최대 규모 출판그룹부터 독립·전문 출판사, 에이전시 등과 '케이-북' 해외 진출 집중 상담
이번 상담회에서는 글로연, 이야기꽃, 다산북스, 미래엔, 자음과모음, 케이크주식회사 등 국내 15개 출판사가 직접 현장에 참가해 상담을 진행하며, 위탁도서 101종에 대한 상담 대행도 진행한다. 미국에서는 세계적인 대형 출판그룹뿐 아니라 독립 출판사와 전문 출판사, 문학 에이전시 등 40개사가 참가한다.
우선, 세계 최대 규모의 출판그룹인 '펭귄랜덤하우스(Penguin Random House)'와 '하퍼콜린스(Harper Collins)', 미국의 대표 출판그룹인 '사이먼앤슈스터(Simon & Schuster)'를 비롯해, 하셰트 북 그룹(Hachette Book Group)의 '그랜드 센트럴 퍼블리싱(Grand Central Publishing)' 등 글로벌 출판그룹과 주요 출판 브랜드가 참여한다.
펭귄랜덤하우스에서는 알프레드 에이. 노프(Alfred A. Knopf), 크라운(Crown), 버클리(Berkley), 랜덤하우스 칠드런스 북스(Random House Children's Books) 등 주요 브랜드가, 하퍼콜린스에서는 아동·청소년 브랜드인 퀼트리 북스(Quill Tree Books) 등이, 사이먼앤슈스터에서는 애시니엄(Atheneum), 아트리아(Atria), 사이먼앤슈스터 북스 포 영 리더스(Simon & Schuster Books for Young Readers) 등이 참가해 국내 참가사와 1:1 수출 상담을 진행한다.
또한 세계적인 일러스트 출판그룹인 '쿼토 그룹(The Quarto Group)'과 독립 출판사인 '오서스 에쿼티(Authors Equity)' 등 다양한 출판 관계자와 문학 에이전시가 참가해 번역·출판 판권 수출과 출판 지식재산(IP)의 2차 저작화 등 후속 사업 가능성을 논의할 예정이다.
아울러 9월 2일에 열리는 세미나에서는 '채식주의자'(한강), '엄마를 부탁해'(신경숙) 등의 한국문학을 해외에 성공적으로 소개한 1세대 문학 에이전트인 바바라 지트워(Barbara Zitwer)가 참여해 '한국 콘텐츠의 글로벌 성공 전략: 미국 출판시장 진출과 한국문학의 성장 기회'를 주제로 발표한다.
◆문학을 넘어 만화형 소설, 출판 지식재산의 2차 저작화까지 세계로 뻗어나가는 '케이-북'
최근 미국 시장에서 한국 출판콘텐츠는 문학 분야를 넘어 만화형 소설(그래픽 노블)과 출판 지식재산(IP)을 활용한 영상화 등으로 영역을 확장하고 있다. 미국 시장조사기관인 '서카나 북스캔(Circana BookScan)'에 따르면, 한국 웹소설·웹툰 원작 만화형 소설(그래픽 노블)인 '나 혼자만 레벨업'(추공)의 인쇄본 총 10종이 현지 연간 판매 순위 20위 내에 진입했고, '천 개의 파랑'(천선란), '홀'(편혜영), '종의 기원'(정유정), '설계자들'(김언수) 등 한국 소설의 영상화 판권 계약도 활발히 이루어져, 이번 상담회가 한국 출판 지식재산(IP)의 2차 저작화를 촉진하는 중요한 기회가 될 것으로 기대된다.
이 외에도 아동·청소년, 만화형 소설(그래픽 노블), 문학, 인문·논픽션 등 다양한 분야의 관계자와 에이전시가 폭넓게 참가할 예정이다. 행사 종료 후 상담에 활용된 도서는 뉴욕한국문화원에 기증해 해외 독자들과의 접점을 확대해 나갈 예정이다.
최성희 문체부 콘텐츠산업정책관은 "미국은 세계 최대 규모의 출판시장이자 출판 지식재산(IP)이 다양한 콘텐츠로 확장될 수 있는 중요한 시장"이라며, "국내 출판사들이 현지 주요 출판·판권 관계자와 만나 실질적인 수출 기회를 발굴하고, 새로운 사업 확장의 가능성을 모색하길 기대한다. 문체부는 우리 출판 콘텐츠가 해외 독자와 만나고 다양한 콘텐츠로 확장할 수 있도록 현지 출판·판권 교류를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com