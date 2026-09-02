제천국제음악영화제 3일 개막…박찬욱·송중기·유해진 등 영화인 총출동

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31개국 189편 상영·37개 팀 공연…6일간 영화와 음악의 향연

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF)가 국내외 영화계 인사들이 대거 참석한 가운데 3일 충북 제천에서 막을 올린다.

영화제는 이날 오후 7시 30분 제천예술의전당 여름광장에서 개막식을 열고 8일까지 6일간의 축제에 들어간다.

(왼쪽 위부터 시계방향) 김설현, 박소담, 박찬욱, 송중기, 심은경,안재홍, 엄태구, 유해진,이엘, 장영남, 자오지핑, 라피키 파리알라[사진=JIMFF] 2026.09.02 choys2299@newspim.com

개막식 사회는 방송인 장도연과 배우 문상민이 맡는다.

올해 홍보대사인 배우 안재홍을 비롯해 박찬욱·김홍준·정지영 감독과 송중기, 유해진, 박소담, 김설현, 심은경, 엄태구, 이엘, 장영남 등 국내 영화계 인사들이 레드카펫에 오른다.

해외에서는 올해 제천영화음악상 수상자인 중국 영화음악가 자오지핑과 개막작 '콩고 보이'의 라피키 파리알라 감독 등이 참석한다.

자오지핑의 대표작인 '황토지', '국두', '홍등', '패왕별희'도 영화제 기간 특별 상영된다.

개막식에서는 개막 선언과 영화음악상 시상, 경쟁 부문 심사위원 및 개막작 소개 등이 진행된다.

올해 영화제에서는 'Fly Together'를 슬로건으로 51개국 189편의 영화가 상영되며 37개 팀의 공연도 펼쳐진다.

영화는 제천문화극장과 제천영상미디어센터 봄, 엽연초살롱 등에서 상영되고 공연은 제천예술의전당 여름광장과 제천역 앞, 의림지역사박물관 앞 등에서 열린다.

개막식은 네이버 치지직을 통해 생중계된다.

choys2299@newspim.com