김용범 "할 일 많지만...다음 사람이 자기 몫 할 때"

AI 핵심 요약beta
- 김용범 청와대 정책실장이 1일 15개월 만에 물러났다.
- 그는 이재명 정부 첫 정책실장 소임을 마쳤다고 밝혔다.
- 김 실장은 직원들 헌신에 감사하며 성과를 자평했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이재명 정부 초대 정책실장을 맡은 김용범 청와대 정책실장이 15개월 만에 물러났다. 그는 1일 "해야 할 일은 여전히 많지만 이제는 제가 자리를 비우고 다음 사람들이 또 자기 몫을 해나갈 때라고 생각했다"고 밝혔다.
김 실장은 이날 페이스북을 통해 "오늘 이재명 정부의 첫 정책실장으로서 맡은 소임을 마쳤다"며 정책실 직원들에게 보낸 퇴임 인사를 공개했다.
김 실장은 "정책실장을 맡으면서 제 능력보다 훨씬 큰 책임을 졌다고 생각했다"며 "그 빈 곳을 여러분이 채웠다. 제가 놓친 것을 찾아주고 생각이 짧을 때는 더 멀리 봐주고 일이 터지면 자기 일처럼 달려들었다"고 감사의 뜻을 표했다.
그러면서 '정책을 직접 챙기는 대통령을 모시고 휘몰아치는 일을 어떻게 다 해내느냐' 질문을 받을 때마다 "정책실에 대한민국 최고의 인재들이 모여 있다"고 답했다고 했다.
이어 "정책 하나가 세상에 나오기까지 얼마나 많은 고민과 설득과 조정이 필요한지, 저는 여러분 옆에서 똑똑히 봤다"며 "정책실이 해낸 일은 여러분이 해낸 일이다. 우리가 만든 결과가 자랑스럽다"고 자평했다.
김 실장은 "밖에 나가면 여러분이 얼마나 치열하게 일했는지, 이 정부의 성과 뒤에 어떤 사람들이 있었는지 더 많이 이야기하겠다. 앞으로 여러분이 만들어갈 일들도 누구보다 열심히 응원하겠다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com