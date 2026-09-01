남양주시정신건강복지센터, '생명 사랑 찾기' 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 1일 생명사랑 온라인캠페인을 시작했다
- 시민은 자살예방 시설물 사진을 찍어 제출하면 된다
- 센터는 9월 한달간 상담기관 안내도 함께 알린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 남양주시정신건강복지센터에서 자살 예방의 달을 맞아 9월 한 달간 남양주시민을 대상으로 '우리 동네 생명 사랑 찾기' 생명 사랑 온라인캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠페인은 시민들이 일상 속에 설치된 자살 예방 시설물을 직접 찾아 인증하는 참여형 활동으로 자살 예방 사업에 대한 관심을 높이고 위기 상황에서 도움을 받을 수 있는 상담 기관과 지역사회 자원을 자연스럽게 알리기 위해 마련됐다.
캠페인 참여자는 시 곳곳에 설치된 자살 예방 환경조성 시설물을 찾아 사진을 촬영한 뒤 캠페인 포스터의 큐알(QR)코드 또는 공유 링크를 통해 네이버 폼으로 제출하면 된다. 참여 방법과 시설물 위치 등 자세한 사항은 남양주시정신건강복지센터 누리집과 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
정안순 남양주시정신건강복지센터장은 "자살 예방은 일상 속에서 생명 존중에 관심을 갖는 작은 실천에서 시작된다"며 "이번 캠페인을 통해 시민들이 주변의 자살 예방 시설물을 살펴보며 생명 존중의 의미를 되새기고 도움이 필요할 때 지역사회에 도움을 요청할 수 있길 바란다"고 전했다.
한편 남양주시정신건강복지센터 및 자살예방센터는 지역 주민의 정신건강 증진과 자살 예방을 위해 상담, 교육, 캠페인 등 다양한 사업을 운영하고 있다. 정신건강 및 자살 위기와 관련한 상담이나 지원이 필요한 경우 남양주시정신건강복지센터 또는 24시간 자살예방상담전화로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com