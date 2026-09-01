충남대, '서울대 10개 만들기' 최종 선정…연 700억 지원 받아

AI 핵심 요약beta
- 충남대가 1일 국가대표 거점국립대 지원사업에 선정됐다.
- 정부는 충남대 등 3곳에 연 700억원씩 지원한다.
- 충남대는 NEXUS 신설로 산학연·AI 인재를 키운다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교가 정부의 '서울대 10개 만들기' 정책을 구체화한 국가대표 거점국립대학 지원사업에 최종 선정됐다.
교육부는 1일 정부서울청사에서 2026년 '서울대 10개 만들기' 패키지 지원대학으로 충남대와 부산대, 전남대 등 3개 대학을 선정했다고 발표했다.
선정 대학에는 5극3특 성장엔진 전략산업과 인공지능(AI) 분야를 연계해 학부부터 대학원, 연구소까지 패키지 형태로 지원한다. '5극3특 공유대학' 사업 등을 포함해 대학당 연간 약 700억원 규모의 재정지원이 이뤄질 예정이다.
충남대는 이번 선정을 계기로 대덕연구개발특구의 연구 역량과 대전·세종·충남·충북의 첨단산업 기반을 연결해 인재양성과 연구개발, 취·창업, 지역정주로 이어지는 체계를 구축할 계획이다.
핵심 사업은 2028년 신설 예정인 'NEXUS 과학기술대학'과 'NEXUS 융합연구원'이다.
NEXUS 과학기술대학은 충남대와 KAIST, 기업, 정부출연연구기관이 함께 교육과정을 설계하고 기업과 연구기관의 실제 기술 과제를 교육·연구에 활용하는 산학연 연계 모델로 운영된다.
NEXUS 융합연구원은 기업이 제시한 산업현장의 난제를 충남대와 KAIST, 정부출연연, 기업 연구자들이 공동 연구하는 플랫폼으로 구축된다. 학부생부터 대학원생, 박사후연구원까지 연구에 참여하고 연구시설과 장비도 공동 활용한다.
AI 분야에서는 현장 데이터를 활용한 프로젝트 교육을 확대하고 네이버클라우드 AI 공동연구소 설립과 AI대학 운영, 연간 500명의 AI 전환(AX) 융합인재 양성을 추진한다.
반도체·디스플레이와 바이오, 배터리 등 중부권 전략산업에 AI를 접목해 산업현장에서 활용할 수 있는 AI+X 인재를 육성하고 지역 기업의 AI 전환도 지원할 방침이다.
지역 대학과의 협력도 공동교육에서 공동 연구개발과 산학 프로젝트, 창업·취업까지 확대한다. 국립공주대학교와의 통합을 기반으로 대전·세종·충남을 아우르는 초광역 교육·연구 거점 구축도 추진한다.
김정겸 충남대 총장은 "대덕연구개발특구의 과학기술 역량과 중부권 첨단산업을 연결하는 국가적 역할을 부여받은 것"이라며 "교육·연구와 기업의 성장을 청년 일자리와 지역정주로 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com