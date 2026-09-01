신용한 충북지사 "충북 미래 바꿀 대형 국책사업 직접 기획해야"

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 1일 재정위기 대응책을 밝혔다
- 사업 우선순위를 정해 선택과 집중하라고 주문했다
- 대형 국책사업 선제 발굴과 공직기강 강화를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사는 1일 재정 여건 악화에 대응하기 위해 사업의 우선순위를 명확히 하고 충북의 미래를 바꿀 대형 국책사업을 선제적으로 발굴해야 한다고 강조했다.
충북도에 따르면 신 지사는 이날 9월 직원조회에서 "어려운 재정 여건일수록 모든 사업을 관행적으로 끌고 가기보다 반드시 해야 할 일과 줄여야 할 일을 분명히 구분해야 한다"며 선택과 집중을 통한 재정위기 극복을 주문했다.
공공기관 2차 이전과 청주국제공항 민간 전용 활주로 등 핵심 현안에 대해서는 전략적이고 선제적인 대응을 당부했다.
특히 신 지사는 "일상적인 현안 대응을 넘어 충북의 미래를 바꿀 대형 국책사업을 스스로 기획하고 국가정책으로 만들어내는 역량이 필요하다"며 "2027년 상반기부터 충북이 직접 설계하고 제안한 굵직한 사업들이 가시화될 수 있도록 지금부터 준비해야 한다"고 말했다.
기업 투자유치와 관련해서는 협약 체결 자체보다 실제 투자와 후속 성과로 이어지는 것이 중요하다고 했다.
그는 "충북은 결코 뒤처진 지역이 아니며 세부적인 지표와 잠재력을 살펴보면 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"며 "대규모 투자유치와 정책금융 지원, 중앙부처·기관과의 협력을 구체적인 성과로 연결해 충북이 역동적으로 움직이고 있다는 자신감을 도민께 돌려드려야 한다"고 덧붙였다.
또 공직기강 확립과 민원 소통도 강조했다.
신 지사는 "해결하기 어려운 민원이라도 진심으로 들어주는 과정만으로 도민의 답답함을 상당 부분 덜어드릴 수 있다"며 "열린 마음으로 도민의 목소리를 듣고 서로의 업무를 세심하게 살펴 공직기강 문제가 발생하지 않도록 해달라"고 말했다.
baek3413@newspim.com