염기성 신임 충북 부교육감 취임…"현장 목소리 경청하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 염기성 충북교육청 부교육감이 1일 취임했다
- 염 부교육감은 31년 교육행정 경력을 쌓았다
- 그는 학생 성장 중심 충북교육 발전을 다짐했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 염기성 제28대 충북교육청 부교육감이 1일 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다
염 부교육감은 부산대 행정학과를 졸업하고 미국 위스콘신대 매디슨에서 발전행정·공공행정학 석사학위를 받았다.
1995년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 교육부 산학협력정책과장, 대학장학과장, 학술인문과장, 연구관리과장, 원격교육팀장, 전문대학정책과장 등을 지냈다.
군산대와 안동대 사무국장을 거쳐 2023년 11월부터 올해 8월까지 울산시 부교육감을 역임하는 등 31년간 교육행정 분야에서 다양한 경험을 쌓았다.
염 부교육감은 취임사에서 "학생 한 명 한 명의 성장을 중심에 두고 미래를 준비하는 충북교육이 더욱 발전할 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "현장의 목소리를 경청하고 교육가족과 함께 고민하고 소통하겠다"며 "'실용·포용·안심·상생·책임'의 가치가 교육정책과 사업으로 구체화돼 교육현장에 뿌리내릴 수 있도록 소임을 다하겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com