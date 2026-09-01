진천에 499석 공연장 문 열었다…'문화예술 1번지' 첫걸음

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 1일 진천예술의전당을 개관했다.
- 499석 공연장 등 갖춘 복합문화공간이다.
- 군은 공연·전시로 문화예술 도시를 키운다.
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총 418억 투입…군립교향악단·뮤지컬 배우 민우혁 축하무대
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군의 새로운 문화예술 거점인 '진천예술의전당'이 1일 문을 열었다.
공연과 전시, 창작 활동을 한 공간에서 즐길 수 있는 복합문화공간으로 진천군이 문화예술 도시로 도약하는 기반이 될 전망이다.
개관식에는 신용한 충북지사와 김명식 진천군수, 문화예술계 관계자, 주민 등 500여 명이 참석했다.
2018년부터 총사업비 418억5000만원을 들여 조성한 진천예술의전당은 부지 5115㎡, 연면적 7824㎡에 지하 1층~지상 3층 규모로 건립됐다.
핵심 시설은 499석 규모의 중공연장과 150석 규모의 소공연장이다.
이와 함께 오픈전시실, 연습실 3곳, 리허설룸, 분장실, 무대스태프실 등을 갖춰 공연뿐 아니라 전시와 창작·연습까지 가능한 공간으로 꾸몄다.
개관식에서는 지역 예술단체 '탕탕퍼커션'의 공연을 시작으로 사업 경과보고, 감사패 수여, 기념사와 축사, 테이프 커팅 등이 이어졌다.
생거진천 군립교향악단과 뮤지컬 배우 민우혁의 축하공연도 열렸다.
진천군은 앞으로 다양한 공연과 전시 콘텐츠를 선보이는 한편 전문예술인과 지역 예술인에게 안정적인 활동 무대를 제공할 계획이다.
김명식 군수는 "진천예술의전당은 단순히 공연장 하나가 문을 여는 것이 아니라 군민의 일상에 문화예술을 더하는 새로운 시작"이라며 "'문화예술 1번지 진천'의 새로운 시대를 열겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com