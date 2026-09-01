"20년 잠든 폐교가 문화명소로"…나주시 '남평507' 주목

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 1일 옛 남평북초를 남평507로 열었다
- 폐교를 24억5000만원 들여 문화관광공간으로 바꿨다
- 카페·갤러리·체험시설로 가족나들이객을 끌고 있다
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 장기 방치됐던 폐교가 문화와 예술, 가족 체험이 어우러진 복합문화공간으로 탈바꿈하면서 지역 관광에 새로운 활력을 불어넣고 있다.
전남광주통합특별시 나주시는 옛 남평북초등학교를 리모델링한 복합문화공간 '남평507'을 지역의 문화·관광 거점으로 육성하고 있다고 1일 밝혔다.
남평북초는 2007년 폐교된 이후 장기간 유휴시설로 남아 있었다. 나주시는 폐교를 지역의 문화관광 자산으로 되살리고 남평지역 관광 활성화를 위해 총 24억5000만원을 투입해 리모델링을 추진했으며 민간위탁을 거쳐 지난 3월 '남평507'을 개장했다.
'남평간이역 테마공원 조성사업'의 하나로 조성된 남평507은 기존 학교의 역사성과 정취를 최대한 보존하면서 새로운 문화적 기능을 더했다. 교정을 지켜온 나무와 학교 특유의 분위기를 살리고 기존 건물은 카페와 갤러리, 체험학습실, 세미나실 등으로 재구성했다.
특히 옛 급식실을 개조한 '남평갤러리'에서는 지역 작가를 비롯한 다양한 예술가들의 기획전과 초대전이 이어지고 있다. 발달장애 청소년 작가들의 작품을 선보이는 전시도 열리면서 누구나 일상 가까이에서 예술을 접할 수 있는 열린 문화공간으로 자리 잡고 있다.
남평507은 전시뿐 아니라 가족 단위 방문객을 위한 체험과 휴식 공간으로도 활용되고 있다. 체험학습실에서는 어린이 미술 프로그램 등이 운영되며 넓은 잔디마당과 야외공간은 아이들의 놀이공간으로 이용된다. 부모들은 카페에서 휴식을 취하거나 갤러리를 관람할 수 있어 가족이 함께 문화와 예술을 즐길 수 있다.
개장 이후 평일에도 방문객이 이어지고 있으며 광주와 나주 빛가람혁신도시 등 인근 지역 가족 단위 방문객들의 새로운 나들이 장소로 관심을 받고 있다.
나주시는 남평507을 남평지역 전체의 관광 활성화로 연결한다는 계획이다. 남평역과 지석천 등 주변의 역사·문화·자연 자원을 남평507과 하나의 관광 동선으로 묶어 보고 쉬고 체험하고 머무는 체류형 관광권역으로 육성할 방침이다. 관광객 체류시간을 늘리고 지역 상권과 연계해 지역경제에도 활력을 불어넣겠다는 구상이다.
주민들의 기대감도 높다. 지난달 31일 열린 주민간담회에서 주민들은 폐교로 방치됐던 남평북초가 남평507로 새롭게 단장하면서 관광객과 이용객이 찾는 문화관광 공간으로 변모해 지역에 활력을 주고 있다고 평가했다.
주민들은 지역 농산물 판매 등 주민 소득과 연계할 수 있는 방안을 마련하고 관광객 유치를 위한 홍보를 강화하는 등 사업 활성화에 나주시가 더욱 적극적으로 나서줄 것을 건의했다.
나주시 관계자는 "남평507은 학교가 간직한 추억과 지역의 정체성에 문화와 예술 체험이라는 새로운 가치를 더한 공간"이라며 "남평역과 지석천 등 주변 관광자원과 연계해 사람들이 찾아오고 머무르며 남평의 매력을 즐길 수 있는 대표 문화관광 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com