[ETF 시황] 코스닥 약세에 레버리지 ETF 5%대 급락…인버스 3%대 ↑

AI 핵심 요약beta
- 1일 코스닥 약세에 ETF 수익률이 엇갈렸다.
- 코스닥150 레버리지 ETF는 5%대 하락했다.
- 보험과 사이버보안 ETF는 강세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KIWOOM·HANARO·RISE 코스닥150 레버리지 5%대↓
KODEX 코스닥150선물인버스 3.38%↑…수익률 상위권
방산 레버리지 5%대 약세…보험 테마는 3.29% 상승
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 1일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 코스닥 약세에 코스닥150 레버리지 ETF가 일제히 5%대 하락했다. 반대로 코스닥150 인버스 ETF는 3% 넘게 상승하며 수익률 상위권에 올랐다. 업종별로는 보험과 사이버보안 관련 ETF가 강세를 나타냈다.
ETF체크에 따르면 이날 'RISE 팔라듐선물인버스(H)'는 전 거래일 대비 3.53% 오른 3225원에 거래를 마쳐 전체 ETF 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 'KODEX 코스닥150선물인버스'가 3.38% 상승하며 뒤를 이었다. 'TIGER K게임'은 3.30%, 'KODEX 보험'은 3.29%, 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'는 3.21% 각각 올랐다.
코스닥 약세가 관련 레버리지와 인버스 ETF 수익률을 갈랐다. 이날 코스닥은 전 거래일 대비 13.04포인트(1.56%) 내린 821.25에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 2267억원, 2863억원 순매도한 반면 개인은 5181억원 순매수했다.
미국과 이란의 무력 충돌 재개와 미국 장기금리 상승 등 대외 불확실성이 이어진 가운데 외국인과 기관의 동반 매도가 코스닥에 부담으로 작용했다.
임정은 KB증권 연구원은 "고금리 경계가 지속되는 가운데 코스피는 2거래일 연속 상승한 반면, 코스닥은 하락했다"며 "미·이란 간 물리적 충돌로 미 10년물 금리가 지난해 1월 이후 최고 수준인 4.75%를 장중 돌파했고, 국제유가도 함께 상승하는 등 매크로 불안이 이어졌다"고 말했다.
이에 코스닥150지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF의 낙폭도 커졌다. 'KIWOOM 코스닥150선물레버리지'는 5.85% 하락했고 'HANARO 코스닥150선물레버리지'와 'RISE 코스닥150선물레버리지'도 각각 5.80%, 5.66% 떨어졌다. 반대로 코스닥150 선물지수를 역으로 추종하는 'KODEX 코스닥150선물인버스'는 3.38% 상승했다.
방산 레버리지 ETF도 약세를 나타냈다. 'KODEX 방산TOP10레버리지'는 5.95% 내려 전체 ETF 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했고 'PLUS K방산레버리지'도 5.77% 하락했다.
테마별로는 보험이 강세를 보였다. ETF체크의 HOT 테마에서 보험은 3.29% 올라 상승률 1위를 기록했다. 사이버보안은 2.43% 상승했으며 테슬라와 게임 테마도 각각 1.45%, 1.42% 올랐다.
반면 화장품은 4.31% 떨어져 HOT 테마 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 기타 귀금속(-2.69%), 필수소비재(-2.65%), 건설(-2.63%) 등도 약세를 나타냈다.
nylee54@newspim.com