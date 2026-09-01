아시아나항공, 인천~고베 신규 취항…주 7회 운항

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공이 1일 인천~고베 노선을 신규 취항했다.
- 주 7회 운항하며 에어버스 A321NEO를 투입했다.
- 간사이 여행 수요 겨냥해 노선 경쟁력 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=아시아나항공이 일본 고베 노선에 신규 취항하며 간사이 지역 노선 경쟁력 강화에 나선다.
아시아나항공은 1일부터 인천~고베 노선을 주 7회 일정으로 운항한다고 밝혔다.
인천발 항공편은 매일 낮 12시 인천국제공항을 출발해 오후 2시 고베공항에 도착한다. 귀국편은 오후 3시 고베공항을 출발해 오후 5시 인천국제공항에 도착하는 일정이다. 운항 기종은 에어버스 A321NEO다.
아시아나항공은 이날 첫 운항을 기념해 인천국제공항 제2터미널 출국장에서 취항식을 열었다. 행사에는 박종만 아시아나항공 여객본부장과 김태성 인천국제공항공사 허브화전략처장 등이 참석했다.
첫 운항편 탑승구에서는 승객 전원에게 고베 취항 기념 아시아나 캐릭터 마그넷을 증정했다.
고베는 아리마 온천과 고베 포트타워, 하버랜드 등 관광 명소를 갖춘 일본 대표 항구도시다. 인근에는 유네스코 세계문화유산인 히메지성이 있으며 고베규와 고베 푸딩 등 미식 관광지로도 알려져 있다.
아시아나항공 관계자는 "인기 여행지인 고베 노선을 신규 취항함으로써 간사이 지역 여행객들의 다양하고 편리한 여정 구성이 가능해졌다"며 "새롭게 열린 고베 노선의 안정적인 운항과 차별화된 서비스로 한일 노선 경쟁력을 다져나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com