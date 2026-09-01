KB국민은행, 'KB 조이올팍 페스티벌 2026' 티켓 이벤트 성료

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 19일과 20일 페스티벌 응모를 마쳤다.
- 지난달 5일부터 30일까지 20만여 명이 응모했다.
- 당첨 7000명은 2만원에 티켓을 살 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행은 오는 19일과 20일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열리는 'KB 조이올팍 페스티벌 2026'의 티켓 응모 이벤트를 마쳤다고 밝혔다.
지난달 5일부터 30일까지 KB스타뱅킹을 통해 진행된 이벤트에는 총 20만여 명이 응모했다. 추첨으로 선정된 7000명에게는 1인당 2매의 티켓 구매 기회가 제공되며, 당첨자는 총 2만원에 티켓을 구매할 수 있다.
국민체육진흥공단이 주최하고 한국체육산업개발과 KB국민은행이 공동 주관하는 이번 행사에는 다양한 공연과 참여형 프로그램이 진행된다.
메인 무대에는 양일간 지코, 사이먼 도미닉, 에픽하이, 10CM 등 최정상급 아티스트들이 출연할 예정이다. 아울러 올림픽공원 수변무대에서는 신진 아티스트 8개 팀의 공연이 마련되며, 별도 티켓 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.
행사장 내에는 KB금융그룹 계열사 이벤트 부스와 ▲플리마켓 ▲푸드존 ▲포토존 ▲체험 부스 등이 마련된다.
아울러 KB국민은행은 사회소외계층을 초청하고 행사장 내 다회용기 사용을 확대할 예정이다. 티켓 판매 수익금은 도움이 필요한 곳에 기부할 방침이다.
KB국민은행 관계자는 "다채로운 공연과 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 문화 콘텐츠를 접할 수 있는 기회를 늘려가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com