저축은행중앙회, 전통시장 청년상인 100개 매장 환경개선 지원

AI 핵심 요약beta
- 저축은행중앙회가 1일 전통시장 청년상인 지원사업을 추진했다
- 전통시장·상점가 만 39세 이하 100개 점포가 대상이다
- 에너지 절감·친환경 전환으로 운영비 부담을 덜겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 저축은행중앙회가 전통시장 청년상인의 매장 환경개선을 지원한다.
저축은행중앙회는 '저축은행 사회공헌활동의 날'을 맞아 전통시장육성재단과 함께 '전통시장 청년상인 매장 환경개선 지원사업'을 추진한다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 청년 자영업자의 지속가능한 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 저축은행중앙회는 지난해 전통시장육성재단과 체결한 업무협약을 바탕으로 청년 자영업자에 대한 지원을 이어가고 있다.
지원 대상은 전통시장 및 상점가에서 영업 중인 만 39세 이하 청년상인이다. 총 100개 사업장을 선정해 매장 환경개선 비용을 지원한다.
지원 분야는 에너지 고효율화와 친환경 전환이다. 고효율 냉난방기와 LED 조명 등 에너지 절감 설비 교체를 비롯해 다회용기와 친환경 포장재 도입 등을 지원한다.
저축은행중앙회는 이번 사업을 통해 청년상인의 고정 운영비 부담을 줄이고 고객 이용 편의와 매장 경쟁력을 높인다는 계획이다. 자세한 내용은 전통시장육성재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
오화경 저축은행중앙회장은 "이번 지원이 청년상인들이 안정적으로 사업을 이어가고 전통시장에 활력을 더하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com