기아, 8월 26만6675대 판매…해외 성장에 전년比 5% 증가

AI 핵심 요약beta
- 기아가 8월 국내 감소에도 해외 성장으로 26만6675대를 판매했다.
- 국내는 4만213대, 해외는 22만5413대로 전년보다 각각 7.6% 감소, 7.4% 증가했다.
- 누적 판매는 219만6123대로 4.4% 늘었고 스포티지가 최다 판매다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 8월 국내 판매 감소에도 해외 시장 성장에 힘입어 전년 동월보다 5.0% 증가한 판매 실적을 기록했다.
기아는 1일 8월 국내 4만213대, 해외 22만5413대, 특수차량 1049대 등 글로벌 시장에서 총 26만6675대를 판매했다고 밝혔다.
지난해 같은 기간과 비교하면 국내 판매는 7.6% 감소했지만 해외 판매는 7.4% 증가했다. 특수차량 판매도 93.9% 늘었다. 전월 대비로는 하계휴가에 따른 근무일수 감소 등의 영향으로 전체 판매량이 10.5% 줄었다.
글로벌 시장에서 가장 많이 판매된 차종은 스포티지로 총 4만6239대가 팔렸다. 셀토스가 3만5698대, 쏘렌토가 1만8404대로 뒤를 이었다.
국내에서는 쏘렌토가 6397대로 최다 판매 모델에 올랐다. 승용차는 레이 3718대, K8 1938대, K5 1920대 등 총 9758대가 판매됐다.
레저용차량(RV)은 쏘렌토를 비롯해 카니발 4186대, 스포티지 3874대, 셀토스 3307대 등 총 2만6233대가 팔리며 국내 실적을 이끌었다. 상용차는 봉고Ⅲ 2385대와 목적기반차량(PBV) PV5 1744대 등 총 4222대가 판매됐다.
해외에서는 스포티지가 4만2365대로 가장 많이 팔렸다. 셀토스가 3만2391대, K4가 1만7519대로 뒤를 이으며 해외 판매 증가세를 뒷받침했다.
특수차량은 국내 152대, 해외 897대 등 총 1049대가 판매됐다.
올해 1~8월 누적 판매량은 219만6123대로 전년 동기 대비 4.4% 증가했다. 국내 누적 판매는 7.0%, 해외 판매는 3.7% 각각 늘었다.
기아 관계자는 "국내 시장은 하계휴가에 따른 근무일수 감소 영향으로 판매가 줄었지만 해외 시장은 지역별 수요에 기반한 맞춤형 판매 전략을 통해 성장세를 이어갔다"며 "남은 하반기에도 미국에서는 하이브리드, 유럽에서는 전기차 등 전동화 차량을 중심으로 판매 성장 모멘텀을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com