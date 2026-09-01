새마을금고, 창립 63주년 맞아 두 번째 '회원 감사 이벤트'

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 1일 창립 63주년 맞아 감사 이벤트를 시작했다.
- 11월 30일까지 적금·정보최신화 참여자 등 10만7000명에 혜택을 준다.
- 당첨자는 12월 중 발표하고 자세한 내용은 앱과 홈페이지에서 확인한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회가 창립 63주년을 맞아 회원과 고객을 대상으로 두 번째 '회원 감사 이벤트'를 진행한다.
새마을금고중앙회는 지난 7월에 이어 오는 11월 30일까지 총 10만7000여명에게 혜택을 제공하는 회원 감사 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.
먼저 '적금 가입하면 지원금 듬뿍' 이벤트는 새마을금고 출자회원 가운데 이벤트 응모를 완료하고 행사 대상 적금 상품에 가입한 회원을 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 5363명에게 총 3억원 상당의 경품을 제공한다.
'고객정보 최신화' 이벤트도 진행한다. 이벤트에 응모한 뒤 고객정보를 최신화한 참여자 가운데 2063명을 추첨해 CU상품권 1만원권을 지급한다.
오는 14일부터는 우수회원 10만명에게 롤링카트를 제공한다. 출자 10좌 이상을 1년간 보유한 사업참여 우수회원이 대상이며, 대상자는 새마을금고 영업점을 방문해 받을 수 있다.
이번 이벤트 당첨자는 12월 중 발표할 예정이다. 지난 7월 진행한 회원 감사 이벤트 당첨자는 이달 말 발표된다.
이벤트 관련 자세한 내용은 MG더뱅킹 앱과 새마을금고 홈페이지에서 확인할 수 있다.
새마을금고중앙회 관계자는 "변함없는 사랑을 보내준 새마을금고 회원과 고객 여러분께 감사의 마음을 전하고자 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 혜택과 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com