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[뉴스분석] 與, 30%대 고착화 위기...전문가들 "불안감 커진 중도층 안정시켜야"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령과 민주당 지지율이 2일 동반 하락했다
  • 당내는 부동산·주가·계파갈등 누적이 원인이라 봤다
  • 전문가들은 갈등 수습과 민생성과를 지지율 반등 해법으로 꼽았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령·민주당 지지율, 李 취임 후 최저치 흐름
"정치·경제 불안정성 축적 결과...'일 잘하는 정부' 기대가 실망으로"
"계파갈등 수습·민생 성과로 중도층 잡아야...적절한 靑 견제도"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 대통령과 더불어민주당의 지지율이 동반 하락세를 보이면서 여권에 경고등이 켜졌다.

민주당은 8·17 전당대회 당시 "3개월 내 10%포인트(p) 회복"을 내걸었던 김민석 대표 체제가 출범한 지 2주 만에 지지율 반등이 최우선 과제로 떠올랐다.

이 대통령은 경제부총리과 국토부 장관 등 부동산 세제 및 공급 대책을 총괄하는 장관들을 일괄 교체하며 쇄신에 나섰다. 민주당 역시 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 계파 싸움을 멈추고 청와대와의 적절한 견제와 협력을 통한 민생 성과를 보여 '30%대 지지율'이 고착화 되는 것을 막아야 한다는 조언이다.

이재명 대통령과 김민석 더불어민주당 대표, 정청래, 송영길 의원이 지난 19일 청와대에서 만찬 간담회를 앞두고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

◆"부동산·주식, 계파갈등 등 모두 축적된 결과…'일 잘하는 정부' 기대가 실망으로"

2일 정치권에 따르면 지난달 28일 발표된 한국갤럽 조사에서 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 42%로 취임 후 최저치를 기록했다. 민주당 지지율 역시 전주보다 2%p 내린 39%로, 10개월 만에 가장 낮은 수준을 나타냈다.

지난달 31일 에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 발표한 조사에서도 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.3%p 하락한 38.9%를 기록하며 취임 후 처음으로 30%대로 떨어졌다. 민주당 지지율은 43.1%로 집계됐다.

한국갤럽 조사는 지난달 25~27일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 전화면접 방식으로 실시됐다. 리얼미터 조사는 지난달 24~28일 전국 만 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로 무선 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

당 내부에서는 최근 지지율 하락을 특정 현안 하나의 결과라기보다 여러 악재가 누적된 결과로 보고 있다. 특히 부동산을 비롯한 민생·경제 문제에 전당대회 이후까지 이어지는 당내 분열이 겹치면서 국민들의 피로감과 실망감이 커졌다는 분석이다.

민주당 원내 지도부 관계자는 기자와의 통화에서 "(지지율 하락은) 한 가지 이유라기보다 부동산, 주가, 전당대회 과정에서의 계파 갈등 등이 모두 축적된 결과"라고 진단했다.

이어 "단일 악재로 인한 일시적 하락이라면 회복이 어렵지 않겠지만, 여러 악재가 겹친 복합적 상황인 만큼 차근차근 기반을 다져야 할 시점"이라며 "지지율 수치 자체에 연연하기보다 민생에 집중하고, 겸손한 자세로 정책적 성과를 만들어가야 한다"고 했다.

신현영 민주당 대변인은 "'일 잘하는 유능한 이재명 정부'에 대한 국민들의 기대감이 최근에는 부동산과 민생 이슈로 다소 사라지거나 실망으로 이어진 측면이 있다"며 "국민들이 지적하는 문제점에 대해 엄중하게 상황을 받아들이고 노력해야 할 중요한 시기"라고 했다.

김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆전문가들 "계파갈등 수습하고 민생 성과로 중도층 잡아야...적절한 靑 견제도 필요"

전문가들은 지지율 반등의 최우선 과제로 당내 계파 갈등 수습과 민생 정책 성과를 꼽았다.

최진 대통령리더십연구원장은 통화에서 "정치가 불안하면 경제라도 안정적이어야 하는데 부동산 정책에 대한 불안감이 큰 데다 조희대 대법원장 제청 논란 등 사법 이슈까지 겹친 상황"이라며 "불안감이 커질수록 중도층의 이탈 속도는 빨라진다"고 했다.

최 원장은 이어 "지도부가 계파 갈등을 조속히 수습하고 화합하는 모습을 보여주는 것이 우선"이라며 "대법관 제청 논란도 어떤 방향으로든 가급적 빠르게 결론지어 당내 이슈를 줄여야 한다"고 짚었다.

박상병 정치평론가는 "여당으로서 청와대를 적절히 견제해야 함에도 김민석 대표 체제가 지나치게 '당청일체'에만 치우치면서 당정 지지율이 동반 하락하는 결과를 낳았다"며 "부동산과 주식시장 안정, 물가, 청년 일자리, 지방 상권 살리기 등 민생 전반에 걸친 대형 대책이 절실하다"고 했다.

이어 "민주당이 정부와 손잡고 체감 가능한 민생 성과를 조속히 내지 못한다면 향후 선거 지형도 쉽지 않을 것"이라고 경고했다.

allpass@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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