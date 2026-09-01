현대차, 8월 28만8574대 판매…파업 여파에 내수 41% 급감

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 1일 8월 글로벌 판매 28만8574대를 기록했다.
- 파업 생산 차질과 신차 대기 수요로 전년 대비 14.2% 줄었다.
- 국내 판매는 41.1% 감소해 해외보다 하락 폭이 컸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 8월 글로벌 판매량이 파업에 따른 생산 차질과 신차 대기 수요 등의 영향으로 전년 동월보다 14.2% 감소했다. 특히 국내 판매가 40% 넘게 줄어 해외보다 감소 폭이 두드러졌다.
현대차는 1일 8월 국내 3만4333대, 해외 25만4241대 등 전 세계 시장에서 총 28만8574대를 판매했다고 밝혔다.
지난해 같은 기간과 비교하면 국내 판매는 41.1%, 해외 판매는 8.5% 각각 감소했다. 전월과 비교해도 국내는 28.6%, 해외는 6.0% 줄면서 전체 판매량이 9.4% 감소했다.
국내 세단 판매량은 총 1만922대로 집계됐다. 그랜저가 5931대로 가장 많이 팔렸고 쏘나타 3105대, 아반떼 1462대가 뒤를 이었다.
레저용차량(RV)은 싼타페 3596대, 팰리세이드 1812대, 아이오닉 5 1372대 등 총 1만810대가 판매됐다.
소형 상용차는 포터 4224대와 스타리아 2184대 등 총 6503대가 팔렸다. 중대형 버스와 트럭 판매량은 1553대로 집계됐다.
제네시스 브랜드는 국내에서 총 4545대를 판매했다. 차종별로는 G80 1460대, GV70 1406대, GV80 1240대 순이다.
해외 시장에서는 전년 동월보다 8.5% 감소한 25만4241대를 판매했다. 국내외 판매가 모두 줄면서 올해 1~8월 누적 판매량도 257만5360대로 전년 동기 대비 6.0% 감소했다.
현대차 관계자는 "8월에는 파업으로 인한 생산 차질과 신차 대기 수요 등의 영향이 있었다"며 "최근 출시한 더 뉴 그랜저와 디 올 뉴 아반떼 등 신차를 바탕으로 시장 점유율을 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com