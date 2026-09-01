IBK기업은행-강원관광재단, 강원 관광 활성화 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 1일부터 11월30일까지 행사했다
- 강원관광재단과 국내관광·지역소비 확대를 노렸다
- 강원 숙박할인과 포인트·경품 이벤트를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 강원관광재단과 함께 국내 관광 활성화와 지역 소비 확대를 위한 공동 이벤트를 1일부터 11월 30일까지 실시한다고 밝혔다.
이번 행사는 국책은행과 공공기관의 협력으로 국내 여행 수요를 늘리고 지역 상권 소비를 촉진하고자 마련됐다. 숙박업 외에도 음식점과 카페 등 강원지역 내 다양한 업종의 카드 결제를 유도해 지역경제 활성화에 기여할 전망이다.
IBK개인카드 고객은 마이리얼트립을 통해 강원지역 숙박시설 예약 시 할인을 받는다. 아울러 강원지역 민생회복 가맹점에서 20만원 이상 결제한 고객에게는 매월 선착순 2000명씩 총 6000명에게 IBK포인트 1만 포인트를 지급한다.
이와 함께 강원지역 가맹점에서 IBK마스터카드로 20만원 이상 결제한 고객을 대상으로 액션캠과 호텔 숙박권 등을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다. 이용금액 5만원당 응모권 1매가 제공되며 1인당 최대 10매까지 응모 가능하다.
이번 행사는 국책은행과 공공기관의 협력을 통해 국내 여행 수요를 늘리고 지역 상권 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 강원지역 내 다양한 업종의 카드 이용을 유도해 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다.
기업은행 관계자는 "이번 이벤트가 고객에게 여행 혜택을 제공하고 강원지역 관광과 지역경제에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 고객 혜택과 지역사회 상생을 위한 마케팅을 추진하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com