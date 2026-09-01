진옥동 신한 회장 "AI 시대 핵심은 고객 신뢰…전 영역 경쟁력 강화해야"

AI 핵심 요약beta
- 신한금융이 1일 서울 본사서 창립 25주년 행사를 열었다
- 진옥동 회장은 특별강연서 신뢰와 비즈니스 경쟁력을 강조했다
- AI 시대엔 신뢰할 AI 설계와 내부통제가 핵심이라 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내부통제·시장지위·AX 등 전 영역의 보완적 경쟁력 강화 주문
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융지주회사는 1일 오전 서울 중구에 위치한 신한금융 본사에서 진옥동 회장을 비롯한 그룹사 CEO 및 지주회사 임직원들이 참석한 가운데 창립 25주년 기념행사를 진행했다고 밝혔다.
이날 진 회장은 임직원 대상 특별강연에서 지난 25년간의 성장을 돌아보며, 급변하는 환경 속 지속 가능한 성장을 위한 핵심 가치로 '신뢰'와 '비즈니스 경쟁력'을 제시했다.
진 회장은 먼저 '신뢰'를 다음 행동으로 나아가기 위한 선행조건이자 결정적 요인이라고 설명하며, 금융의 방식이 어떤 형태로 변화하더라도 금융회사는 결국 고객의 신뢰로 평가받는다는 점을 강조했다.
특히 AI 시대에는 신뢰의 대상이 고객을 대신해 상품을 비교하고 투자와 거래를 수행하는 'AI 에이전트'로 확장될 것이라고 전망했다.
진 회장은 단순히 AI 활용 능력을 넘어 고객이 신뢰할 수 있는 AI를 정교하게 설계하는 것이 향후 핵심 경쟁력이 될 것이라며 내부통제의 중요성을 되짚었다. 아울러 내부통제와 수익성, 시장지위, 고객기반, 조직문화, AX 등 전 영역이 상호 보완하며 제 역할을 다해야 지속 가능한 성장을 이룰 수 있다고 강조했다.
끝으로 진 회장은 "신한의 지난 25년은 성공과 실패, 도전과 반성을 거치며 성장해 온 과정이었다"며 "앞으로도 신한만의 확고한 신뢰와 서로를 받쳐주는 모든 영역의 경쟁력을 바탕으로 더 높이 도약해 나가자"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com