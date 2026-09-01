NH농협금융, 전북 금융허브 출범...전북 금융권 집적 가속

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 1일 NH농협금융이 전북 금융허브를 출범했다고 밝혔다.
- 전북 금융허브는 금융서비스와 사회공헌을 결합한 거점으로 꾸려졌다.
- 도는 금융집적을 바탕으로 제3 금융중심지 지정에 속도를 낼 계획이다.
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신한·KB·우리금융 이어 NH농협 합류…제3 금융중심지·공공기관 유치 연계 금융생태계 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 NH농협금융이 금융서비스와 사회공헌 기능을 결합한 전북 금융허브를 출범시키며 전북 금융산업 집적 기반을 한층 강화했다고 1일 밝혔다.
이날 출범식에는 이원택 전북자치도지사를 비롯 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 이찬우 NH농협금융지주 회장, 길정섭 NH-Amundi자산운용 대표 등이 참석했다.
전북 금융허브는 금융서비스와 사회공헌 기능을 아우르는 다기능 거점으로 조성됐다. 1층에는 NH농협은행 전북영업부가, 2층에는 기업 투자금융(IB)과 부동산 개발금융(PF) 등을 담당하는 NH투자증권 전주WM센터가 들어섰다.
3층에는 NH농협생명·NH농협손해보험 전북본부가 입주했으며 4층에는 청소년금융교육센터가 운영된다. 5층과 8층에는 NH농협은행 전북본부가 자리해 디지털여신센터 운영과 영업점 지원 업무를 수행한다.
전북혁신도시에 개소하는 NH-Amundi자산운용 전주사무소는 국민연금공단 자금의 위탁운용 등 역할을 맡는다.
앞서 신한금융그룹의 전북 금융허브와 KB금융그룹의 KB금융타운, 우리금융그룹의 우리WON금융타운이 잇따라 문을 연 데 이어 하나금융그룹도 원-루프(One-Roof) 센터 신설을 추진하고 있다.
NH농협금융까지 합류하면서 전북의 금융산업 집적이 가속화되는 가운데 도는 제3 금융중심지 지정과 제2차 공공기관 유치 등과 연계해 금융 생태계의 경쟁력을 높인다는 구상이다.
특히 도는 이번 금융허브 출범이 금융기관 집적에 그치지 않고 도민이 체감하는 경제 활력으로 이어질 수 있도록 전북국제금융센터 조성 등 금융 인프라 확충에도 속도를 낼 계획이다.
이원택 전북자치도지사는 "농협 금융허브 출범과 자산운용 전북사무소 개소를 진심으로 환영한다"며 "농협의 이번 결단과 함께 전북 금융 생태계에 깊이를 더해 전북만의 독자적인 특화 금융 모델을 견고히 완성해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com