지커 딜러 지케이모빌리티, 강동·동대문 전시장 동시 오픈

AI 핵심 요약beta
- 지케이모빌리티가 1일 서울 강동·동대문에 전시장을 열었다.
- 강동 스페이스는 고덕동, 동대문 스페이스는 용답동에 자리했다.
- 프리미엄 전기 SUV 7X 전시와 구매 상담을 제공했다.
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전기 SUV '7X' 전시·상담 운영…향후 체험형 프로그램 확대
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커 공식 딜러사 지케이모빌리티가 서울 강동과 동대문에 신규 전시장을 열고 수도권 판매 네트워크를 확대한다.
지케이모빌리티는 1일 '지커 강동 스페이스'와 '지커 동대문 스페이스'를 공식 오픈했다고 밝혔다.
강동 스페이스는 서울 강동구 고덕동 강동 아이파크 더리버몰에 자리했다. 지난 7월 임시 전시장 운영을 시작한 뒤 이번에 정식 개장했으며 차량 전시와 제품 상담을 제공한다.
동대문 스페이스는 서울 성동구 용답동에 위치해 동대문을 비롯한 서울 북동부 고객의 접근성을 높였다. 두 전시장에서는 지커의 프리미엄 전기 SUV '7X'를 직접 확인하고 전문 세일즈 컨설턴트의 구매 상담을 받을 수 있다.
이번 개장으로 지케이모빌리티는 강남·강동·동대문을 잇는 서울 주요 판매 거점을 구축하게 됐다.
지케이모빌리티 관계자는 "단순한 판매 공간을 넘어 지커의 혁신 기술과 프리미엄 브랜드 경험을 전달하는 고객 접점으로 운영할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com