함양군, 인당마을 예비마을기업 선정…장류·빵 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 함양 인당마을협동조합이 1일 예비마을기업에 선정됐다
- 함양산 콩과 산양삼으로 장류·건강빵을 만든다
- 체험·판매 연계해 연 600명 유치와 고용을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연간 600명 체험 유치·지역 활성화
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 도시재생사업으로 다져진 마을 공동체가 지역 농산물을 활용한 제조·체험 사업에 나선다.
경남 함양군은 인당마을협동조합이 '2026년 하반기 경상남도 예비마을기업 공모사업' 대상에 선정됐다고 1일 밝혔다.
인당마을협동조합은 2023년 마을 주민 10명이 설립했다. 조합원 전원은 인당마을 주민으로 구성됐다. 인당마을은 2019년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업의 '우리동네살리기형' 대상지로 선정된 뒤 주민협의체 활동과 역량 강화사업을 이어왔다.
협동조합은 이번 공모에 '콩삼이네 빵가게-함양 콩·산양삼 발효 장류 및 건강빵 제조·판매 사업'을 제출했다. 사업은 함양산 콩으로 된장·청국장·고추장·간장 등 장류를 만들고 산양삼 천연발효종을 활용한 건강빵을 개발·판매하는 내용을 담았다.
고추장 제조 과정을 체험하는 '내 손으로 만드는 고추장' 프로그램도 운영한다. 조합은 기존 장류 제조시설과 콩삼이네 체험하우스, 콩삼이네 빵가게를 활용해 생산·가공·판매·체험을 연계할 계획이다.
지역 농가에서 생산한 콩을 우선 구매하고 온라인과 오프라인 판매망을 넓힐 방침이다. 학교와 단체를 대상으로 체험 프로그램도 확대한다.
조합은 연간 함양산 콩 1t 이상을 사용해 장류 1000㎏ 이상을 생산하고 연 30회 이상 체험 프로그램을 운영한다는 목표를 세웠다. 체험객은 연간 600명 이상 유치를 목표로 한다. 주민 1~3명을 고용하고 취약계층에 장류를 나누는 활동도 추진할 계획이다.
진병영 함양군수는 "도시재생 과정에서 주민들이 쌓아온 공동체 활동의 결과"라며 "예비마을기업을 시작으로 고도화 마을기업에도 도전할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com