전남광주특별시, 국비 13조 9000억 확보...전년보다 8205억 ↑

AI 핵심 요약beta
- 전남·광주가 1일 첫 정부예산안 13조9009억 원을 확보했다.
- AI·반도체와 농수산업, SOC 등 미래·기반산업이 대거 반영됐다.
- 통합특별시는 국회 심사서 5천억 원 추가 증액을 추진한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남과 광주가 통합 이후 첫 정부예산안에서 인공지능(AI)과 반도체 등 미래산업을 비롯해 사회간접자본(SOC)과 농수산업 분야까지 대규모 국비를 확보하며 통합특별시의 성장 기반을 마련했다.
전남광주통합특별시는 1일 2027년 정부예산안에 총 13조 9009억 원의 국비가 반영됐다고 밝혔다. 이는 지난해 8월 정부가 편성한 2026년 정부안 13조 804억 원보다 8205억 원(6.3%) 증가한 규모다.
이번 성과는 전남과 광주가 각각 추진해온 국고사업을 올해 초부터 통합적인 관점에서 재점검하고 양 지역의 강점을 결합한 공동 성장사업 발굴에 주력한 결과로 풀이된다. 인공지능(AI)·반도체·에너지·미래차·농수산업·문화콘텐츠 등을 연계해 '하나의 전략과 하나의 목소리'로 정부 예산 확보에 대응한 것이 주효했다는 설명이다.
통합특별시는 행정부시장을 중심으로 국고 확보 태스크포스(TF)를 가동해 중앙부처와 기획예산처의 심의 상황을 지속적으로 점검하고 사업별 대응 논리를 마련했다. 민형배 전남광주통합특별시장도 기획예산처 장관과 국회 예산결산특별위원장 등 정부와 국회 주요 인사를 만나 핵심사업의 국가사업화 필요성을 설명하며 예산 반영에 힘을 보탰다.
분야별로는 AI와 데이터센터·반도체·피지컬AI 등 첨단미래산업에 1조 564억 원이 반영됐다. 이 가운데 신규사업은 1320억 원이다.
신규사업으로는 AI데이터센터 테스트베드 구축 668억 원을 비롯해 호남권 과학기술혁신지원 사업 231억 원, 휴머노이드 기반 제조산업 M.AX 전환 45억 원, AI 기반 수소충전소 안전관리 강화 기술개발 50억 원 등이 포함됐다.
계속사업으로는 AX실증밸리 조성에 1151억 원이 반영됐으며 반도체 첨단패키징 실증센터 구축 60억 원, 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립 19억7000만 원 등이 포함됐다. 이에 따라 AI·반도체·미래모빌리티를 중심으로 지역 안에서 연구개발과 실증·사업화가 이어지는 첨단산업 생태계 구축에도 속도가 붙을 전망이다.
석유화학과 철강·조선 등 기존 주력산업 분야에는 1312억 원이 반영됐다. 주요 사업은 K-화학산업 대전환 혁신기술개발 368억 원, AI 기반 화학산단 안전관리 체계 구축 30억 원, AI·로봇 기반 대형 철강구조물 제조 자동화 기술개발 20억 원, 철강·금속산업 인공지능전환(AX) 지원센터 구축 18억 원 등이다. 기존 제조업에 AI와 자동화 기술을 접목해 생산성을 높이고 산업 경쟁력을 강화하는 기반이 될 것으로 기대된다.
농수축산업 분야에는 2조 4680억 원이 투입된다. 생산 중심의 산업구조에서 벗어나 가공·유통·수출에 AI 기술을 결합해 고부가가치 산업으로 전환하는 데 초점이 맞춰졌다.
신규사업에는 K-Tea 보성말차 가공시설 현대화 10억 원, 차세대 AI 수산가공 팩토리 구축 6억 원, 국가어항 거점어항 조성 16억 원 등이 반영됐다. 계속사업으로는 농어촌기본소득 시범사업 1천178억 원, 농업 인공지능 전환(AX) 글로벌 비즈니스센터 45억 원, 농업 AX 실증센터 40억 원 등이 포함됐다.
SOC 분야에는 1조 7176억 원이 반영됐다. 호남고속철도 2단계 1413억 원, 여수 화태~백야 국도 77호선 연결 1110억 원, 경전선 광주송정~순천 전철화 899억 원, 광주 도시철도 2호선 486억 원, 호남고속도로 동광주IC~광산IC 확장 320억 원 등이 주요 사업이다.
교통망 확충을 통한 지역 간 접근성 개선과 광역생활권 구축이 본격화될 것으로 보인다.
문화·관광 분야에서는 4532억 원이 반영됐다. K-문화콘텐츠 테크타운 조성 4억 원, 섬 지역 반값여행 지원 12억 원, 역사문화권 진흥사업 10억 원, 갯벌 세계자연유산 보전 99억 원, 국립아시아문화전당 연계 양림권역 근대역사문화 거점벨트 6억 원 등이 포함됐다.
특히 통합특별시의 안정적인 출범과 지역 미래산업 및 균형발전을 뒷받침하기 위한 재정 인센티브도 정부안에 담겼다.
반도체 특별회계 1조5천억 원과 전남광주 통합지원금 3조 5000억 원 등 총 5조 원 규모의 통합특별시 재정인센티브가 반영돼 통합 초기 비용 부담을 완화하는 동시에 미래산업 투자와 지역균형발전을 위한 재정적 기반을 확보했다.
전남광주통합특별시는 정부안에 만족하지 않고 국회 예산심사 과정에서 5천억 원 이상을 추가 증액해 최종적으로 14조 4억 원 이상의 국가예산을 확보한다는 목표를 세웠다.
3대 메가프로젝트와 SOC 현안사업에서 3500억 원 이상을 추가 확보하고 지역균형발전과 민생·안전 분야에서도 1500억 원 이상을 증액한다는 전략이다.
특히 정부안에서 제외된 핵심사업의 신규 반영을 국회 심사의 주요 과제로 정했다. 메가프로젝트 AI데이터센터 기반시설 구축 132억 원, 국가 AI집적단지 활성화 100억 원, 파일럿형 국산 NPU 실증센터 140억 원, AI 광반도체 첨단패키징 실증·사업화 지원 150억 원, 고전력 반도체 모듈 실증·평가 플랫폼 50억 원 등이 대상이다.
국회 단계 대응도 본격화한다. 통합특별시는 오는 11일 더불어민주당과 예산정책협의회를 열고 11월까지 여야 지도부와 국회 예결위원장·간사 및 지역 국회의원과 예결위원 등을 잇따라 만나 정부안에 반영되지 않은 사업의 추가 증액을 요청할 계획이다.
민형배 시장은 "이번 정부예산안은 40년 만에 하나가 된 전남과 광주가 처음으로 함께 준비하고 함께 뛰어 일군 첫 번째 국가예산 성과라는 데 의미가 있다"며 "전남의 에너지·농수산·관광 자원과 광주의 AI·미래차·문화산업 역량을 하나로 연결해 통합의 힘이 투자와 기업·일자리로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
이어 "정부안은 끝이 아니라 국회 심의를 향한 새로운 시작"이라며 "정부안에 충분히 담기지 못한 AI·반도체·SOC 등 핵심사업도 반드시 추가 확보해 통합특별시의 첫 국가예산을 성공적으로 완성하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com