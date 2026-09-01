전남광주통합시·민주당 첫 당정협의회...국비 확보 공조 강화

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 1일 국회서 당정협의회 열었다
- 국립의대 설립과 반도체 클러스터 지원을 논의했다
- 국비 확보와 유가족 지원에 공조를 강화하기로 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 국립의대 설립과 반도체 클러스터 조성 등 통합특별시의 핵심 현안 해결을 위해 지역 국회의원들과 공조 체계를 한층 강화하기로 했다.
전남광주통합특별시와 더불어민주당 전남광주통합특별시당은 1일 국회에서 통합특별시 출범 이후 첫 당정협의회를 열고 지역의료 기반시설 구축과 호남권 반도체 클러스터 조성 및 재정 지원 등 주요 현안에 대한 공동 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 당정협의회는 지난 7월 30일 열린 예산정책협의회 이후 한 달 만에 마련됐다. 민형배 특별시장과 안도걸 민주당 특별시당 위원장을 비롯해 지역 국회의원과 강문성 특별시의회 민주당 원내대표 그리고 시당 및 특별시 관계자 등이 참석했다.
회의에서는 통합특별시의 주요 현안 가운데 호남권 반도체 클러스터 조성 사업이 중점적으로 논의됐다.
통합특별시는 현재 추진 상황을 공유하고 올해 하반기 예정된 반도체 클러스터 지정이 공모 방식이 아닌 정부 주도의 직접 지정 방식으로 이뤄질 수 있도록 국회 차원의 지원을 요청했다.
특히 반도체 클러스터의 2030년 1단계 양산을 위해서는 산업단지 부지 확보를 비롯해 안정적인 전력과 용수 공급 등 핵심 기반시설 구축이 선결 과제인 만큼 이에 대한 정부 지원 필요성도 강조했다.
통합 이후 첫 국비 확보를 위한 공조 방안도 논의됐다. 현재 정부 예산안이 확정 단계에 들어서 국회 심의를 앞두고 있는 만큼 통합특별시와 지역 국회의원들이 긴밀한 협력체계를 구축해 국비 확보에 총력을 기울이기로 했다.
특히 전남광주통합특별시 출범의 상징성을 높이고 기존에 추진해온 주요 사업들이 통합을 계기로 더욱 속도를 낼 수 있도록 국회 심의 과정에서 지역 현안 사업의 국비 반영에 공동 대응한다는 방침이다.
제주항공 참사 유가족 지원 문제도 협의 테이블에 올랐다. 참석자들은 유가족 지원책의 추진 상황과 향후 지원 방안을 공유하고 실질적이고 충분한 지원이 이뤄질 수 있도록 필요한 후속 조치를 논의했다.
통합특별시는 유가족 지원이 현장에서 체감할 수 있는 수준으로 이뤄질 수 있도록 국회 차원의 지속적인 관심과 협조를 요청했다.
국립의대 설립과 서부권 의료 인프라 확충 역시 주요 현안으로 다뤄졌다. 민형배 특별시장은 정원 100명의 국립의대 최종 설립까지 남은 절차를 차질 없이 진행하는 한편 목포와 무안을 비롯한 전남 서부권의 의료 기반시설을 확충할 수 있는 방안을 마련하겠다는 입장을 밝혔다.
민형배 특별시장은 "통합특별시의 큰 현안들이 하나 둘 방향을 잡아가고 있다"며 "출범 두 달 이제 성과를 내야 할 때"라고 강조했다. 이어 "주요 현안을 빈틈없이 챙기고 그 과정을 수시로 공유하겠다"며 "국회에서 풀어야 할 과제는 적극적으로 요청드릴 테니 필요한 곳마다 힘을 모아달라"고 말했다.
민 시장은 특히 국립의대와 관련해 "100명 정원의 국립의대 최종 설립까지 남은 절차를 빈틈없이 챙기고 목포와 무안을 비롯한 서부권 의료인프라 확충방안도 제대로 마련하겠다"고 밝혔다.
전남광주통합특별시는 앞으로도 주요 시정 현안을 지역 국회의원들과 주기적으로 공유하고 소통할 계획이다. 정부와의 협의가 필요하거나 법·제도 개선 및 국회 차원의 지원이 요구되는 사안에 대해서는 지역 정치권과 공동 대응해 통합특별시의 주요 현안 해결에 행정력을 집중할 방침이다.
ej7648@newspim.com