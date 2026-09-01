경남도, 의료취약지 찾아가는 닥터버스 운행 재개

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 1일 함양군 병곡면서 닥터버스 운행을 재개했다.
- 닥터버스는 의료취약 읍면을 찾아 안과 등 무료검진을 한다.
- 도는 9월부터 12월까지 14회 운영하며 사후관리도 연계한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하반기 14회 무료 검진 서비스 제공
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 의료기관이 드문 농촌 마을에 안과와 이비인후과 진료를 싣고 달리는 버스가 다시 시동을 건다.
경남도는 의료취약지역 주민의 전문 진료 접근성을 높이기 위해 운영 중인 '경남 닥터버스'가 1일 함양군 병곡면을 시작으로 하반기 운행을 재개했다고 밝혔다.
닥터버스는 안과·이비인후과·비뇨의학과 등 전문 진료과가 없거나 이용이 어려운 읍·면 지역을 방문해 무료 검진을 제공하는 이동형 의료서비스다. 경상국립대학교병원 교수진과 마산의료원 의료진 등 전문 인력이 참여하고 각종 검사 장비 14종을 갖춘 검진 버스에서 현장 검진을 진행한다.
하반기 운행은 9월부터 12월까지 총 14회 진행한다. 9월에는 함양·고성·하동·함안·남해군, 10월에는 거제·김해·통영시와 의령군, 11월에는 사천시와 합천·창녕·하동군, 12월에는 거창군을 순차적으로 방문할 예정이다.
진료 과목은 안과·이비인후과·비뇨의학과 3개 분야로 운영한다. 안과 기본검사, 청력검사, 비강·인후두 검사, 고막운동검사, 전립선 초음파, 배뇨장애 검사 등 지역 의료기관에서 받기 어려운 검사가 포함됐다.
도는 단순 검진에 그치지 않고 사후관리까지 연계한다는 방침이다. 검사 결과 이상 소견이 나오면 해당 의료기관 진료를 안내하고 필요 시 보건소 건강관리사업과 연계해 지속 관리가 이뤄지도록 지원한다.
닥터버스를 이용한 주민들의 만족도도 높은 것으로 전해졌다. 강은영 의료정책과장은 "닥터버스를 통해 의료취약지역 주민이 가까운 곳에서 전문 검진을 받을 수 있도록 하겠다"면서 "하반기에도 찾아가는 의료서비스를 차질 없이 추진해 도민이 체감할 수 있는 의료복지 확대를 이어가겠다"고 말했다.
올해 상반기 닥터버스는 3월부터 6월까지 총 14회 운영해 도민 2105명이 검진을 받았다. 당초 회당 약 100명 수준으로 잡았던 검진 목표를 넘어서는 이용 규모로, 전문 진료과 이용이 어려운 지역 주민의 의료 수요가 적지 않음을 보여줬다는 평가다.
news2349@newspim.com