한국타이어, 겨울용 고성능 타이어 '윈터 아이셉트 에보4' 국내 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 1일 윈터 아이셉트 에보4를 국내 출시했다.
- 신제품은 눈길 접지력과 견인력을 5% 높였다.
- 마일리지 성능은 15% 향상됐고 127개 규격으로 나온다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 겨울철 주행 성능을 강화한 퍼포먼스 타이어 신제품을 국내 시장에 선보인다.
한국타이어는 1일부터 '윈터 아이셉트 에보4'와 '윈터 아이셉트 에보4 SUV'를 국내 출시한다고 밝혔다.
신제품은 기존 모델보다 넓은 횡 방향 그루브와 다양한 각도의 사이프를 적용해 눈길 접지력과 견인력을 이전 모델 대비 5% 높였다. 눈길 주행 시 핸들링과 안정성도 강화했다.
젖은 노면에서는 '밸런스 그립 컴파운드'를 적용해 제동 성능을 높였으며, V자형 트레드 패턴을 통해 배수 성능을 개선하고 수막현상을 억제한다.
경제성도 개선했다. 가류 온도를 최적화해 회전저항을 낮췄고 접지 면적을 넓혀 균일한 마모를 유도했다. 이를 통해 마일리지 성능은 이전 모델보다 15% 향상됐다.
신제품은 17~22인치 규격으로 승용차용 65개, SUV용 62개 등 총 127개 규격으로 출시된다.
한국타이어는 지난 6월 유럽에서 신제품을 먼저 선보인 데 이어 한국과 북미 등 주요 시장으로 판매를 확대해 글로벌 프리미엄 겨울용 타이어 시장 공략에 나설 계획이다.