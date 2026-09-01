韩政府公布2027年度预算案 总支出达820.9万亿韩元

纽斯频通讯社世宗9月1日电 韩国政府1日公布2027年度预算案，计划将明年总支出规模确定为820.9万亿韩元（约合人民币4.0185万亿元），比今年预算的727.9万亿韩元增加93万亿韩元，增幅12.8%，总规模和增幅均创历史新高。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

韩国政府当天在总统李在明主持的国务会议上审议并通过《2027年度预算案》。

根据预算案，政府预计2027年总收入为880.8万亿韩元，比今年预算的675.2万亿韩元增加205.6万亿韩元，增幅30.4%。其中，国税收入预计为584.4万亿韩元，比今年预算增加194.2万亿韩元，增幅49.8%。

韩国政府认为，半导体行业景气带动企业所得税和个人所得税增加，是国税收入增长的重要因素。

2027年总支出预计为820.9万亿韩元，比今年增加93万亿韩元，增幅12.8%，为2009年（10.6%）以来最高水平，也高于新冠疫情期间8%至9%的总支出增幅。

在财政收支方面，韩国政府预计2027年管理财政收支赤字将由今年预算的107.8万亿韩元大幅缩减至3.1万亿韩元，管理财政收支赤字占国内生产总值（GDP）的比重将由-3.9%缩减至-0.1%。

政府预计，2027年综合财政收支将由今年的52.7万亿韩元赤字转为59.9万亿韩元盈余。

韩国政府预计2027年国家债务为1519.8万亿韩元，比今年本预算的1413.8万亿韩元增加106万亿韩元。不过，国家债务占GDP的比重将由51.6%降至48.3%。

根据预算案，政府将把新增财政资金重点投向半导体、实体人工智能（AI）、地方发展和青年等领域，以培育未来增长动力、推动社会结构改善。

韩国政府计划设立"未来应对基金"，首年计提规模为162.3万亿韩元，用于将增加的税收收入转化为生产性支出，并应对未来经济波动。

在未来产业方面，韩国政府围绕半导体、实体AI和人工智能数据中心（AIDC）三大重点项目投入21.3万亿韩元，用于相关基础设施建设和前沿级AI模型开发。

政府还计划向韩国电力公司新增出资5000亿韩元，并支持输电网络、变电站和储能系统（ESS）扩充，同时为西南地区和忠清地区半导体产业园区所需供水设施投入财政资金。

2027年韩国青年领域预算为43.3万亿韩元，比今年增加15.1万亿韩元，增幅53.5%。相关预算涵盖教育、就业、创业、资产、住房、婚姻、生育和文化等领域。

地方发展方面，韩国政府将为全罗南道与光州行政整合提供5万亿韩元财政激励资金，用于支持地方产业和基础设施投资。此外，政府将安排3.5万亿韩元地方未来增长支持资金，支持地方政府自主开展增长投资。

2027年韩国教育领域预算为110.7万亿韩元，比今年增加10.8万亿韩元，增幅10.8%。其中，不包括地方教育财政交付金在内的中央政府直接教育投资将从28.3万亿韩元增加至31.9万亿韩元，增幅12.8%。

韩国政府计划设立7000亿韩元"未来人才成长资金"，其中2000亿韩元用于地方国立大学新生全额学费奖学金，5000亿韩元用于实习学期制度。同时，政府还将增加人工智能重点大学和理工科奖学金相关资金。

另外，韩国政府将在3日前向国会提交下一年度预算案。国会将经过各常任委员会的预备审查、预算结算特别委员会的综合审查以及全体会议的审议和表决后，最终确定下一年度预算。国会通过预算案的法定期限为12月2日。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社