전재수 부산시장 "역점사업 정부 예산안 대거 반영…해양수도 실현 탄력"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 1일 2027년 정부 예산안 반영을 밝혔다.
- 가덕도신공항 등 미래산업·인프라 사업이 포함됐다.
- 부산시는 국회 심사서 추가 예산 확보에 나선다.
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조선·해운 분야 지원 등 기대감 상승
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 2027년 정부 예산안에 가덕도신공항 건설과 미래 신산업·도시 인프라 확충 사업을 대거 반영시키며 해양수도 비전 실현에 속도를 내고 있다.
시는 기획예산처가 1일 발표한 2027년도 정부 예산안에 '미래 대전환의 중심, 해양수도 부산'을 구현할 핵심 사업이 다수 반영됐다고 밝혔다.
정부안에는 가덕도신공항 건설사업 4311억 원이 포함됐다. 부산항 피지컬 인공지능(AI) 생태계 조성을 위한 항만 자율하역장비 AX 실증사업에는 73억5000만 원이 반영됐다.
조선·해운 분야에서는 조선해운 상생협력 지원사업 36억4000만 원과 중소조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 글로벌 경쟁력 강화사업 50억 원이 편성됐다. 수산식품산업 클러스터 조성사업에는 249억 원이 반영됐다.
미래산업 분야에서는 국산 복합소재 기반 차세대 항공기 대형 동체 기술개발에 20억 원, 극한·극지산업용 화합물반도체 제조 인프라 구축에 35억 원이 담겼다.
수출용 신형연구로 개발 및 실증사업에는 1528억 원, 중입자가속기 구축 지원에는 85억 원이 각각 반영됐다. 첨단재생의료 임상 실증지원 플랫폼 구축사업에는 31억 원이 편성됐다.
서부산권 교통망과 지역 정주 여건 개선 사업도 정부안에 포함됐다. 도시철도 사상~하단선 건설에 163억5000만원, 엄궁대교 건설에 259억5000만원, 승학터널 건설에 118억6000만 원이 반영됐다.
부산대교~동삼혁신도시 간 도로 건설에는 70억 원, 수정지구 등 9개 지역 도시재생사업에는 256억2000만 원이 담겼다.
시민 건강과 돌봄 분야에서는 부산 어린이병원 건립에 100억 원이 반영됐다. 마이데이터 기반 스마트경로당 구축 21억원, 에이지테크 기반 지역밀착형 건강돌봄 플랫폼 개발 18억9000만 원도 포함됐다.
아미산 낙조 관광경관 명소화 사업에는 23억 원, 낙동강생태탐방선 친환경선박 교체 및 정비사업에는 19억 원이 반영됐다.
부산시는 국회 예산 심사에 맞춰 국회 상주반을 가동할 계획이다. 정부안에 반영된 예산을 지키는 한편, 추가 증액이 필요한 사업은 국회 심의 과정에서 확보한다는 방침이다.
전재수 부산시장은 "정부안 반영은 부산의 산업과 시민 일상을 바꾸기 위한 출발점"이라며 "국회 심사 과정에서도 필요한 사업 예산을 확보하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com