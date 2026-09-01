지프, 하나캐피탈과 금융 제휴…랭글러 최대 1300만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 지프가 1일 하나캐피탈과 금융 파트너십을 체결했다.
- 9월 한 달간 랭글러 등 주요 차종 혜택을 강화했다.
- 랭글러 사하라는 최대 1300만원 지원을 받는다.
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스포츠 S 1100만원·루비콘 900만원 등 차종별 금융 혜택
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지프가 하나캐피탈과 공식 금융 파트너십을 체결하고 9월 한 달간 랭글러를 비롯한 주요 차종의 구매 혜택을 강화한다.
지프는 하나캐피탈의 신규 금융 프로그램을 도입하고 이를 이용하는 고객에게 차종별 구매 지원 혜택을 제공한다고 1일 밝혔다.
가장 큰 혜택이 적용되는 모델은 랭글러 사하라다. 하나캐피탈 금융 프로그램 이용 시 현금 구매 또는 타사 금융 프로그램보다 400만원 많은 총 1300만원의 구매 지원을 받을 수 있다.
랭글러 사하라 구매 고객에게는 후드 사이드 데칼도 제공한다. 고객은 'WRANGLER'와 'SAHARA' 두 가지 디자인 가운데 하나를 선택할 수 있다.
다른 랭글러 모델의 혜택도 확대했다. 랭글러 스포츠 S 4도어는 1100만원, 랭글러 루비콘은 900만원의 구매 지원 혜택을 제공한다.
글래디에이터 구매 고객은 200만원의 구매 지원과 전동 사이드스텝을 함께 받거나 250만원 상당의 구매 지원 혜택 가운데 하나를 선택할 수 있다. 그랜드 체로키 L에는 600만원의 구매 지원이 제공된다.
방실 스텔란티스코리아 대표는 "하나캐피탈과의 새로운 파트너십을 통해 고객에게 더욱 다양한 금융 선택지와 한층 강화된 구매 혜택을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.
chanw@newspim.com