우리은행, 급여이체 연계 알뜰폰 '우리WON셀럽' 요금제 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 1일 우리WON셀럽 알뜰폰 2종을 출시했다.
- 급여이체·연금수급 실적에 따라 12개월간 통신비를 할인했다.
- 가입 고객에 꿀머니와 멤버십·데이터 쿠폰도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 급여이체 등 금융거래 실적에 따라 최대 1년간 통신비를 할인해주는 알뜰폰 요금제 '우리WON셀럽' 2종을 '우리WON모바일'에서 1일 출시한다고 밝혔다.
우리WON셀럽 요금제는 가입 후 급여이체나 4대연금 수급 등 조건 충족 시 최대 12개월간 통신 요금을 감면해주는 상품이다. 직장인과 연금 수급자 등을 대상으로 구성됐다.
요금제는 '우리WON셀럽 15GB+'와 '우리WON셀럽 71GB+' 2종으로 나뉜다. 월 2만원인 15GB+는 금융거래 실적 충족 시 월 최대 2만원을 환급받아 12개월간 무료로 이용할 수 있고 월 3만원인 71GB+는 월 최대 2만5000원이 할인돼 12개월간 월 5000원에 이용할 수 있다.
우리은행은 요금제 출시를 기념해 'WON셀럽 특전 이벤트'를 진행한다. 기간 내 해당 요금제에 가입한 고객에게 우리금융 통합포인트 '꿀머니' 3만원을 지급하며, 9월 개통 고객 중 선착순 1000명에게는 꿀머니 3만원을 추가 제공한다. 이용 기간 중에는 매월 5000원 상당의 멤버십 쿠폰과 최대 20GB 데이터 쿠폰도 제공된다.
우리은행 박희근 WON모바일사업부장은 "고객 혜택을 우선해 요금제를 설계했다"며 "은행 거래와 연계해 통신비를 절감할 수 있는 상품을 계속 선보이겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com