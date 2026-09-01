포천시, 민선9기 공약사항 최종보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 지난달 31일 민선9기 공약 실천계획 보고회를 열었다.
- 148건 공약을 확정하고 5대 핵심공약 추진에 나섰다.
- 분기 점검과 평가단 운영으로 이행 관리에 집중하겠다 밝혔다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도 포천시는 지난달 31일 '민선9기 공약사항 실천계획 최종보고회'를 개최했다.
1일 시에 따르면 이번 보고회는 각 부서의 공약 실천계획에 대한 실무 검토 결과와 부서별 주요 현안을 시장과 전 부서장이 함께 점검하며 공약사업의 실제 추진 가능 여부를 최종 확인하기 위해 마련됐다.
포천시는 앞서 올해 6월 각 부서 실무 검토를 거쳐 선거공약을 정비했으며 이후 분야별 전문가로 구성된 외부 자문단의 검토와 조정을 통해 최종 148건의 공약사업을 확정했다.
외부 전문가의 시각에서 공약의 실현 가능성과 재원 조달 방안을 다시 한 번 점검했다는 설명이다.
시는 민선9기 시정 구호인 '내 삶이 더 행복한 인문도시, 프라이드 포천'을 기반으로 ▲시민행복 건강도시 ▲품격높은 인문도시 ▲균형발전 경제도시 ▲살고싶은 정원도시 등 4대 추진전략을 설정했다.
이를 구체화하기 위해 생활 현장에서 변화를 이끌 5대 핵심공약을 선정해 집중 추진한다는 방침이다.
5대 핵심공약은 ▲생활밀착형 도심 속 정원도시 조성 ▲케이에이아이(K-AI) 첨단 방위산업 혁신 협력단지(클러스터) 조성 ▲교육혁신선도지역 및 평화경제특구 지정 ▲스마트 농·축산 기반 구축 ▲광역 도로망과 교통 기반시설 확충 등이다.
포천시는 분기별 추진상황 점검으로 이행 과정을 지속 관리하고 전문가와 시민으로 구성된 공약추진평가단을 운영할 계획이다.
이날 보고회에서 백영현 시장은 경기도 재정난에 따른 도비 지원 축소 가능성에 대비해 재원 상황을 점검할 것을 주문했다.
또한 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 공약 이행이 무엇보다 중요하다"며 "하반기에는 속도감 있는 사업 추진을 통해 신뢰받는 행정을 구현해 달라"고 당부했다.
포천시 관계자는 "이번 최종보고회를 통해 민선9기 공약사업의 큰 틀이 완성된 만큼 앞으로는 실행력 있는 이행 관리에 집중하겠다"며 "시민이 삶 속에서 변화를 체감할 수 있도록 공약사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com