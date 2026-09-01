SKT '에어' 회원 20만 돌파…유튜브 프리미엄 라이트 1년 무료

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 1일 에어 회원 20만명 돌파 기념 프로모션을 내놨다.
- 내년 2월 28일까지 에어 X 신규 가입자에 유튜브 프리미엄 라이트를 1년 무료로 준다.
- SKT는 eSIM 수수료 면제와 포인트 혜택도 함께 제공한다.
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포인트로 통신요금 결제…최대 혜택 시 월 1만원대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤은 자급제 전용 통신 서비스 '에어(air)' 회원 20만명 돌파를 기념해 '유튜브 프리미엄 라이트' 무료 구독 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 프로모션은 내년 2월 28일까지 에어 앱과 홈페이지에서 월 5만8000원의 데이터 무제한 요금제 '에어 X'에 신규 가입하는 고객을 대상으로 한다. 가입자는 개통 후 1년간 유튜브 프리미엄 라이트를 무료로 이용할 수 있다.
에어 X 가입자는 보너스팩 포인트도 받을 수 있다. 포인트는 통신요금 납부나 에어 앱 포인트샵에서 사용할 수 있으며 오는 12월까지 월정액 전액을 포인트로 납부할 수 있다. SKT는 최대 혜택 적용 시 데이터 무제한 요금제를 체감가 월 1만원대로 이용할 수 있다고 설명했다.
SKT는 오는 30일까지 에어 신규 가입자의 eSIM 발급 수수료를 면제하는 이벤트도 진행한다.
구현철 SKT 세일즈&마케팅 본부장은 "앞으로도 고객 의견을 적극 반영해 서비스와 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com