LG유플러스, 어라이즈 AI와 맞손…AI 에이전트 신뢰성 높인다

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 1일 어라이즈 AI와 MOU를 체결했다.
- 양사는 AI 에이전트 성능과 안전성 개선에 협력하기로 했다.
- 한국어·음성 평가와 B2B 사업도 함께 추진했다.
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AI 오류·위험 사전 관리…국내 B2B 사업 기회도 발굴
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스는 글로벌 인공지능(AI) 운영 관리 기업 어라이즈 AI와 AI 에이전트의 성능과 품질, 안전성을 높이기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
양사는 AI 에이전트의 응답 품질을 점검하고 운영 과정에서 발생하는 오류와 위험 요소를 분석·관리하는 기술 개발에 협력한다.
구체적으로 한국어·음성 기반 AI 평가 기술 개발과 부정확하거나 부적절한 답변 생성을 막는 안전장치 기술 개발, 국내 기업간거래(B2B) 시장 공동 사업 기회 발굴 등을 추진한다.
이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 "AI 운영 관리 역량을 강화해 고객이 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
패트릭 켈리(Patrick Kelly) 어라이즈 AI 아시아태평양 지역 총괄 책임자는 "양사가 보유한 기술과 경험을 바탕으로 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 서비스 환경 구축을 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com