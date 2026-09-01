카카오, 부산서 'AI 돛 서밋 26' 개최…지역 AI 생태계 키운다

AI 핵심 요약beta
- 카카오 AI 돛이 29일 부산 BPEX서 서밋 26을 연다고 1일 밝혔다.
- 행사에는 800명 참여해 카카오 AX 사례와 AI 기술 동향을 공유한다.
- 4대 과기원 연계 해커톤도 열고 지역 AI 생태계 육성에 나선다.
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AX 사례·글로벌 기술 공유…AI 에이전트 해커톤도 개최
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 카카오의 지역 인공지능(AI) 인재·기업 육성 추진 기구 '카카오 AI 돛'이 오는 29일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '카카오 AI 돛 서밋 26'을 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 창업가와 스타트업 관계자, 학생, 개발자 등 약 800명을 대상으로 카카오그룹의 AI 전환(AX) 사례와 최신 AI 기술 동향, 글로벌 기업의 기술·사업 인사이트를 공유하기 위해 마련됐다.
카카오 AI 돛은 카카오그룹의 기술·사업 인프라와 한국과학기술원(KAIST)·광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST) 4대 과학기술원의 연구 역량을 결합해 지역 AI 인재 육성과 창업·기업 성장을 지원하는 민간 협력 기구다.
행사에서는 카카오그룹의 AI 전환(AX) 전략과 산업별 AI 전환 사례, 지역 창업가 패널 토론, 글로벌 기술 파트너의 솔루션 소개 등이 진행된다. 4대 과학기술원 학생과 지역 인재가 참여해 AI 에이전트 기반 제품을 개발하는 해커톤 '랄프톤'도 열린다.
김영덕 카카오 AI 돛 센터장은 "지역 AI 생태계를 활성화하고 지역 기업의 글로벌 시장 진출을 돕겠다"고 말했다.
syu@newspim.com