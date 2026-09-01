DB생명, 신임 대표이사에 박제광 사장 내정

AI 핵심 요약beta
- DB생명보험은 1일 박제광 사장을 신임 대표이사로 내정했다.
- 지난달 31일 임추위가 박 사장을 차기 대표 후보로 추천했다.
- 대표이사 선임은 16일 주총과 이사회를 거쳐 확정된다.
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오는 16일 주주총회·이사회 거쳐 선임 확정
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB생명보험은 신임 대표이사로 박제광 사장을 내정했다고 1일 밝혔다.
DB생명은 지난달 31일 임원후보추천위원회를 열고 박 사장을 차기 대표이사 후보로 최종 추천했다. 대표이사 선임은 오는 16일 주주총회와 이사회를 거쳐 확정될 예정이다.
박 사장은 1963년생으로 서울대학교 경영학과를 졸업한 뒤 1991년 DB손해보험에 입사했다. 이후 법인·신사업·경영기획 부문에서 약 35년간 근무하며 경영기획과 전략 분야에서 경력을 쌓았다.
2020년부터 DB손해보험 신사업부문장(부사장)을 맡았으며, 2022년 12월부터는 경영기획실장(부사장)을 역임했다.
DB생명 관계자는 "박제광 사장은 보험업 전반에 걸쳐 오랜 경험과 전문성을 갖춘 인물"이라며 "이를 바탕으로 DB생명이 수익성과 건전성을 갖춘 지속가능한 회사로 한 단계 더 도약하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com