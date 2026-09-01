한득수 임실군수 "소통·혁신 앞세운 선제행정" 주문

AI 핵심 요약beta
- 한득수 임실군수가 1일 첫 청원조회에서 소통행정을 주문했다.
- 민원서비스 개선과 부서 협업, 책임행정을 강조했다.
- 10월 기본소득 시범사업과 치즈축제의 차질 없는 추진을 당부했다.
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1농어촌 기본소득, 임실N치즈축제, 국가예산 확보 총력 당부
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수가 1일 공직자들에게 소통과 발상의 전환을 통한 미래지향적 행정과 현장 중심의 선제 대응을 주문했다.
한 군수는 이날 군청 문화강좌실에서 국·실·과·원·소장, 읍·면장 및 직원 등 약 300명이 참석한 가운데 민선9기 출범 후 첫 청원조회를 열고 군정 방향과 주요 현안을 공유했다.
한 군수는 "인허가권 문제 등 주민들에게 불편을 주는 맞지 않는 방식은 맞는 방식을 찾아 주민을 위한 민원서비스에 각별히 노력해야 한다"고 당부했다.
한 군수는 특히 부서 간 협업과 책임행정을 강조하며 주요 정책이 군민이 체감하는 성과로 이어질 수 있도록 적극적인 소통과 선제적 대응을 주문했다.
오는 10월 예정된 '임실형 농어촌 기본소득 시범사업'과 '2026 임실N치즈축제'의 차질 없는 추진도 당부했다.
농어촌 기본소득과 관련해서는 지급 시기와 기존 민생지원금과의 차이, 지급 대상과 중복 여부 등에 대한 주민 문의가 이어지고 있다며 각 읍·면에서 사업 내용을 충분히 설명하고 차질 없이 지급될 수 있도록 준비할 것을 주문했다.
임실N치즈축제에 대해서는 올해부터 주민과 함께하는 축제를 위해 읍내에서 개막식을 개최하고 지역 주민들의 소득 증대에도 도움이 될 수 있도록 하겠다고 밝혔다.
한 군수는 이어 축제 안전을 최우선으로 교통, 환경, 편의시설 등을 꼼꼼히 점검하고 친절한 현장 대응과 적극적인 홍보를 통해 대한민국 대표축제로서 위상을 높여줄 것을 당부했다.
국가예산 확보와 관련해서는 전국 이·통장 자치행정연수원 건립, 제2차 공공기관 이전 유치, 대규모 스마트팜 조성, 가축분뇨 고체연료화 사업 등 임실의 미래를 바꿀 핵심사업이 국가계획과 정부예산에 반영될 수 있도록 적극 대응할 것을 주문했다.
한 군수는 "민선9기는 이제 계획을 실행으로 옮기고 그 결과를 군민이 체감할 수 있는 성과로 만들어야 할 때"라며 "공직자 한 사람 한 사람의 판단과 책임감, 변화와 소통이 임실의 변화를 만든다는 자세로 군민을 위해 한 발 앞서 움직여 달라"고 말했다.
gojongwin@newspim.com