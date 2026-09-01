영등포구, 중학생 1080명 대상 '찾아가는 경제교실' 운영

AI 핵심 요약beta
- 영등포구가 1일 중학생 대상 경제교실 운영을 밝혔다.
- 여의도 금융특구 활성화 사업의 일환으로 추진했다.
- 9월 4일부터 12월 14일까지 6개교 1080명에게 교육했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 영등포구는 지역 내 중학교를 직접 방문해 청소년의 합리적인 소비 습관과 올바른 경제관 형성을 돕는 '찾아가는 경제교실'을 운영한다고 1일 밝혔다.
이 교육은 금융 인프라 확충과 지역 내 인재 양성을 추진하는 '여의도 금융특구 활성화 사업'의 일환이다. 구는 청소년기부터 경제와 금융에 대한 이해도를 높이고, 체험 중심의 교육으로 학생들이 미래 금융 인재로 성장할 수 있는 기초 역량을 키울 방침이라고 덧붙였다.
교육은 오는 9월 4일부터 12월 14일까지 6개 중학교(양화중, 윤중중, 여의도중, 대영중, 대림중, 당산서중) 학생 1080명을 대상으로, 전문 교육기관의 소속 강사가 각 학교를 직접 방문해 수업을 이끌어 간다. 보드게임과 모의투자 등 학생들의 눈높이에 맞춘 체험형 프로그램으로 구성해 교육 효과와 몰입도를 높인다.
교육 내용은 학교별 희망 주제로 구성했다. ▲AI시대 혁신사례와 창업 체험을 다루는 '기업가 정신' ▲청소년 도박 예방과 올바른 경제활동을 위한 '똑소리나는 경제습관' ▲돈의 흐름과 주식·보험을 이해하는 '저축과 금융활동' ▲재무설계와 자산관리를 배우는 '현명한 소비와 자산관리' 등 실생활 기반 주제들을 다룬다.
아울러 구는 지난 8월 초등학생 대상 '어린이 영어경제교실'을 개최하고, 3월에는 일반 구민을 위한 '경제전망·자산관리 전략 특강'을 여는 등 전 연령대를 아우르는 맞춤형 경제 교육을 지속적으로 확대하고 있다.
조유진 영등포구청장은 "청소년기에 형성된 경제 습관은 평생의 자산이 된다"며 "앞으로도 학생들의 눈높이에 맞춘 교육 프로그램을 꾸준히 마련해, 올바른 경제 주체로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.
한편 일상 속 생활 불편부터 정책 제안, 아이디어까지 영등포구와 관련된 내용이라면 무엇이든지 '구청장 직통 구민소통폰'(010-6400-8450, 문자전용)으로 전달할 수 있다.
kh99@newspim.com