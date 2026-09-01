조방형 청주 강내농협 조합장, 농협중앙회 '공적상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 조방형 강내농협 조합장이 1일 공적상을 수상했다.
- 농업인 실익 증대와 지역사회 발전 공로를 인정받았다.
- 강내농협은 무상 육묘·학자금 등 지원을 이어왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =농협 청주시지부는 조방형 청주 강내농협 조합장이 농업인 실익 증대와 지역사회 발전에 기여한 공로로 농협중앙회 창립 65주년 기념 '공적상'을 수상했다고 1일 밝혔다.
농협중앙회 공적상은 협동조합의 가치와 이념을 바탕으로 건전한 농협 경영을 이끌며 농가소득 증대와 지역사회 발전에 기여한 농협 지도자에게 수여된다.
강내농협은 조 조합장의 리더십을 바탕으로 조합원 복지 향상과 안정적인 영농 기반 구축에 힘써왔다.
특히 매년 김장용 배추 육묘를 무상으로 공급하고 조합원 자녀 학자금을 지원하는 한편 농가 경영 안정을 위한 손해보험 사업을 확대하는 등 농업인에게 실질적인 도움이 되는 맞춤형 지원을 이어왔다.
조방형 조합장은 "이번 수상은 강내농협을 신뢰하고 함께해 주신 조합원과 농업인들의 성원 덕분"이라며 "앞으로도 안정적인 경영 성과를 바탕으로 조합원 실익 증진과 삶의 질 향상을 최우선 가치로 삼겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com