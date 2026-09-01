이동석 충주시장 "올해 사업 꼼꼼히 마무리해 시민과 성과 나누자"

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장은 1일 올해 사업 점검과 성과를 당부했다.
- 추석 앞두고 안전·교통·재난 대책도 철저히 챙기라 했다.
- 취약계층 지원까지 세심히 살펴 연말 성과를 내자고 했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장은 1일 올해 추진 사업을 꼼꼼히 점검하고 연말까지 성과를 내줄 것을 공직자들에게 당부했다.
이 시장은 9월 월례조회에서 "전국적으로 충주시가 많이 주목받고 있다"며 "앞으로 대규모 투자유치와 각종 성과를 통해 공직사회의 노력과 열정이 결실을 보는 시간이 다가올 것"이라고 말했다.
이어 "봄부터 땀 흘린 농부가 수확의 기쁨을 누리듯 각 부서에서 추진한 사업을 세밀하게 점검하고 미진한 부분은 보완해 연말에 시민들과 성과를 나눌 수 있도록 해달라"고 주문했다.
추석 명절을 앞두고 종합대책도 철저히 추진할 것을 지시했다.
이 시장은 안전관리와 교통체계 점검, 재난·재해 대응, 취약계층 지원 등 분야별 대책을 빈틈없이 마련하고 홀로 지내는 어르신 등 취약계층이 연휴 기간 소외되지 않도록 세심하게 살펴달라고 강조했다.
그러면서 "다양한 성과가 충주의 미래를 설계하는 길을 열어줄 것"이라며 "꾸준한 노력과 열정으로 충주의 변화와 도약을 실현해 나가자"고 했다.
baek3413@newspim.com