대전시 "추석 벌초때 진드기 감염병 조심하세요"

AI 핵심 요약beta
- 대전보건환경연구원이 1일 진드기 감시를 재개했다
- 추석 앞두고 벌초·성묘·등산 때 SFTS 주의가 필요하다
- 긴옷·기피제 사용하고 증상 땐 즉시 진료를 받아야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 추석을 앞두고 벌초와 성묘, 등산 등 야외활동이 늘면서 진드기 매개 감염병에 대한 주의가 요구된다. 특히 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 치명률이 높고 예방백신과 특이적 치료제가 없어 진드기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법이다.
대전보건환경연구원은 9월부터 진드기 감시를 재개하고 시민들에게 야외활동 시 예방수칙을 철저히 지켜달라고 1일 당부했다.
연구원은 한밭수목원과 갑천변, 탄동천변 등에서 진드기를 채집해 종류를 분류한 뒤 SFTS 바이러스 등 3종의 병원체를 대상으로 유전자 검사를 진행한다. 진드기 매개 감염병이 의심되는 환자 검체에 대한 진단검사도 병행한다.
대표적인 진드기 매개 감염병은 SFTS와 쯔쯔가무시증, 라임병 등이다. SFTS와 라임병은 병원체를 가진 참진드기에 물려 감염될 수 있으며 쯔쯔가무시증은 털진드기 유충이 주요 매개체다.
감염되면 초기에는 발열과 오한, 두통, 근육통 등 감기와 비슷한 증상이 나타날 수 있다. 감염병에 따라 구토와 설사 등 소화기 증상이나 검은 딱지 형태의 가피, 붉은 발진이 동반되기도 한다.
특히 SFTS는 누적 치명률이 18%에 달하는 데다 예방백신과 특이적 치료제가 없어 각별한 주의가 필요하다.
벌초나 성묘, 등산 등 풀숲을 오가는 야외활동을 할 때는 피부 노출을 줄이도록 긴소매와 긴 바지를 착용하고 진드기 기피제를 사용하는 것이 좋다.
야외활동을 마친 뒤에는 착용했던 옷을 바로 세탁하고 샤워하면서 머리카락과 귀 주변, 겨드랑이, 허리, 무릎 뒤 등 진드기가 붙기 쉬운 부위를 꼼꼼히 살펴야 한다.
야외활동 이후 수일에서 수주 안에 발열과 오한, 구토, 설사 등의 증상이 나타나거나 피부에 가피 또는 확산하는 붉은 발진이 발견되면 의료기관을 찾아 야외활동 사실을 의료진에게 알려야 한다.
정태영 대전보건환경연구원장은 "추석 전후 벌초와 성묘가 집중되고 가을철 야외활동도 늘어나는 만큼 진드기에 물리지 않도록 예방수칙을 지키는 것이 중요하다"며 "진드기 감시와 의심환자 진단검사를 지속해 감염병 발생 위험을 조기에 파악하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com