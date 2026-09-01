대전 동구, 대청호 '추동누리길' 조성…2.87㎞ 탐방로

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 1일 대청호 순환형 탐방로 추동누리길을 개장했다.
- 추동누리길은 2.87㎞ 규모로 10억원을 들여 조성했다.
- 동구는 신하누리길도 추진해 관광 활성화에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대청호 수변을 따라 걸으며 다시 출발지로 돌아올 수 있는 2.87㎞ 규모의 순환형 탐방로가 새롭게 문을 열었다.
대전 동구는 추동 일원에 조성한 '추동누리길' 사업을 마무리했다고 1일 밝혔다.
추동누리길은 지난해 개발제한구역 주민지원사업 공모 선정에 따라 추진됐으며, 총사업비 10억원이 투입됐다.
코스는 추동습지 보호구역에서 출발해 새로 조성한 수변길과 추동소한터를 지나 다시 출발지로 돌아오는 원점 회귀형 구조다.
전체 2.87㎞ 가운데 기존 산책로를 제외한 1.88㎞ 구간에는 야자매트와 목재 산책로를 설치해 보행 환경을 개선했다.
탐방로 주변에는 차량 약 20대를 주차할 수 있는 공간도 마련했다. 기존 대청호 오백리길과 연결돼 대청호 수변 경관을 따라 걸을 수 있는 새로운 산책 코스로 활용될 전망이다.
동구는 추동누리길을 인근 관광자원과 연계해 대청호 방문객의 체류시간을 늘리고 지역 관광 활성화에도 활용한다는 계획이다.
내년에는 기존 행복누리길과 신촌누리길을 연결하는 원점 회귀형 탐방로인 '신하누리길' 조성도 추진한다. 현재 개발제한구역 주민지원사업 공모 절차를 진행하고 있다.
황인호 동구청장은 "추동누리길이 주민과 방문객들이 대청호의 수변 경관을 가까이에서 즐길 수 있는 공간이 되길 기대한다"며 "자연환경을 보존하면서 걷고 머물 수 있는 관광 기반을 지속적으로 확충하겠다"고 말했다.
한편 동구는 개발제한구역과 상수원보호구역 지정으로 상대적으로 편의·여가시설이 부족한 대청동 지역의 생활환경 개선과 관광자원 확충을 위해 개발제한구역 주민지원사업을 추진하고 있다.
nn0416@newspim.com