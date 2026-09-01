전남광주 9월 전통주에 광양 '섬진강바람 오크40' 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 1일 9월 전통주로 섬진강바람 오크40을 선정했다.
- 이 술은 황매실·돌배·유자를 원료로 오크통에서 1년 숙성해 만들었다.
- 2025 남도 우리술 품평회 종합대상을 수상했고 추석 음식과 어울린다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 9월 '이달의 전통주'로 광양 섬진강의봄의 '섬진강바람 오크40'이 선정됐다고 1일 밝혔다.
이 제품은 황매실과 돌배, 유자 등 지역 농산물을 원료로 만든 증류주다. 매실과 돌배를 발효·증류한 뒤 오크통에서 1년 숙성해 완성한다.
알코올 도수는 40도다. 스트레이트로 마시면 매실과 오크의 풍부한 향을 느낄 수 있으며 매실하이볼로도 즐길 수 있다. 숯불구이 등 구이류와 추석 음식과도 잘 어울린다.
'섬진강바람 오크40'은 2025 남도 우리술 품평회에서 종합대상을 수상해 맛과 품질을 인정받았다.
구매는 섬진강의봄 공식 누리집과 네이버 스마트스토어, 남도장터에서 가능하다. 광양·순천지역에서는 농협 하나로마트에서도 판매한다.
박상미 전남광주통합특별시 농식품유통과장은 "섬진강바람 오크40은 매실의 향긋한 풍미와 오크 숙성의 깊은 맛을 함께 느낄 수 있는 전통주"라며 "다가오는 추석을 맞아 소비자들이 다양한 음식과 함께 우리술의 맛과 매력을 즐기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com