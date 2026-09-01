가을철 산악사고 2배 급증…전남광주 소방, 6개 등산로 안전지킴이 배치

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 소방본부가 1일 가을철 산악대책을 강화했다
- 무등산 등 광주 주요 등산로 6곳에 산악안전지킴이를 배치했다
- 산악위치표지판·구조구급함 점검과 헬기 연계 대응도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 소방본부 광주권역부본부가 9~10월을 '가을철 산악사고 안전대책 추진기간'으로 정하고 무등산 등 주요 등산로 6곳에 산악안전지킴이를 배치하는 등 예방·대응 체계를 강화한다.
1일 소방본부에 따르면 가을철(9~10월)은 연중 산악사고가 가장 집중되는 시기로 나타났다.
2025년 광주지역 월별 구조건수는 9월 30건, 10월 56건으로 두 달간 86건을 기록했다. 월평균 19건을 크게 웃도는 수치다. 2024년에도 9월 25건, 10월 48건 등 총 73건이 발생해 가을철 사고 비율이 다른 계절보다 월등히 높았다.
광주권역부본부는 사고 예방부터 현장 대응까지 전방위적 안전대책을 추진한다.
무등산·금당산·제석산·분적산·삼각산·어등산 등 광주지역 6개 주요 등산로에 소방공무원, 의용소방대원, 119시민산악봉사대로 구성된 '산악안전지킴이'를 배치·운영한다. 이들은 산행 전 안전수칙을 안내하고 응급환자 발생에 대비한 소방안전교육 체험부스를 운영하며 예찰활동을 강화할 예정이다.
주요 등산로에 설치된 산악위치표지판 17개소와 간이구조구급함 32개소도 일제 점검·정비한다. 훼손되거나 식별이 어려운 시설물을 보완해 신속한 구조 활동을 지원한다.
산악사고 발생에 대비한 긴급구조 대응체계도 강화한다. 구조대의 구조역량 강화를 위한 특별훈련을 실시하고 소방헬기와 연계한 신속한 구조 및 환자 이송 체계를 점검해 응급상황에 신속하게 대응할 방침이다.
구동욱 광주권역부본부장은 "가을철 산행은 일교차가 크고 해가 빨리 지기 때문에 평소보다 위험성이 높아진다"며 "산행 전 기상과 등산로 정보를 확인하고 자신의 체력에 맞는 코스를 선택하는 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com