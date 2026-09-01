대전교육청 "학교기본운영비 28억 추가 지원"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 1일 학교에 28억원을 추가 지원했다.
- 공공요금·물가 상승으로 늘어난 재정부담을 덜기 위해서다.
- 학교당 800만~1000만원을 차등 지원해 2학기 교육활동을 돕는다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 공공요금과 물가 상승으로 재정 부담이 커진 학교에 28억원을 추가 지원한다.
1일 시교육청에 따르면 각급 학교의 2학기 안정적인 교육활동을 위해 '교육여건개선 학교사업선택제' 예산을 증액 지원한다.
학교 규모에 따라 학교당 800만 원에서 1000만 원까지 차등 지원한다.
앞서 시교육청은 올해 상반기에도 '교육여건개선 학교사업선택제' 예산 91억 원을 지원했다.
이번 추가 지원은 학교 현장에서 필요한 사업을 학교 구성원들이 자율적으로 선택해 추진하는 방식으로, 학교 재정부담을 덜고 단위학교의 재정 자율성을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.
오석진 교육감은 "지속적인 공공요금과 물가 상승으로 어려움을 겪는 학교 현장의 재정부담을 줄이고 원활한 교육활동이 이어질 수 있도록 지속적인 지원 방안을 검토하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com