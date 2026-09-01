주민 43%가 통합돌봄 대상…단양군, 통합돌봄과로 확대 개편

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 1일 통합돌봄과를 신설했다.
- 군민 43% 대상 맞춤형 돌봄체계를 강화했다.
- 의료·복지 연계해 돌봄 사각지대 줄이겠다.
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대상자 발굴부터 개인별 계획·서비스 연계 원스톱…'농촌형 통합돌봄 모델' 구축
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군민 10명 중 4명 이상이 통합돌봄 대상에 해당하는 것으로 나타난 가운데 단양군이 급증하는 의료·복지·돌봄 수요에 대응하기 위해 통합돌봄 체계를 대폭 강화했다.
단양군은 조직개편을 통해 기존 '통합돌봄팀'을 '통합돌봄과'로 확대하고 대상자 발굴부터 개인별 지원계획 수립, 의료·요양·복지 서비스 연계까지 이어지는 현장 중심의 통합돌봄 체계를 본격 가동한다고 1일 밝혔다.
단양군의 통합돌봄 대상자는 전체 인구의 43%에 달한다.
고령화와 인구 감소가 동시에 진행되는 농촌지역 특성상 의료와 요양은 물론 일상생활 지원까지 복합적으로 필요한 주민이 많기 때문이다.
군은 주민이 필요한 서비스를 찾아 여러 기관을 각각 방문해야 했던 기존 방식에서 벗어나 개인별 상황에 맞는 서비스를 하나의 체계 안에서 연계하는 데 행정력을 집중하고 있다.
통합돌봄은 주민이 거주지 읍·면에 통합지원신청서를 제출하면 시작된다.
읍·면은 대상자의 건강 상태와 생활 여건, 돌봄 욕구 등을 종합적으로 확인해 개인별 지원계획을 수립한다.
이후 군 돌봄정책팀이 의료·복지 분야 수행기관 등이 참여하는 통합지원회의를 통해 지원계획을 확정하고 대상자에게 필요한 의료·요양·복지·돌봄 서비스를 연계한다.
특히 통합돌봄과는 읍·면과 의료·복지 수행기관을 하나의 협력망으로 연결해 대상자별 서비스 제공 상황을 지속적으로 관리하고 필요한 지원이 적기에 이뤄지도록 조정한다.
이를 통해 주민이 서비스별로 여러 기관을 찾아 상담하고 신청해야 하는 불편을 줄이고, 복합적인 돌봄이 필요한 주민이 지원 과정에서 누락되는 사각지대도 최소화할 방침이다.
김문근 군수는 "단양은 군민 10명 중 4명 이상이 통합돌봄 대상에 해당할 만큼 의료와 복지, 돌봄에 대한 수요가 높은 지역"이라며 "통합돌봄과 확대 개편을 계기로 분절되어 있던 서비스를 보다 유기적으로 연결하고, 도움이 필요한 군민에게 필요한 서비스가 제때 전달될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com