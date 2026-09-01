12일 '2026 부산은 커피데이'…"대한민국 최초 커피 음용도시"

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산테크노파크가 12일 시민 참여형 커피축제를 연다
- 부산은 1884년 기록을 근거로 커피도시 역사성을 알린다
- 로스터리·체험·공연을 묶어 산업·관광 융합축제로 키운다
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시민 참여 부산커피 브랜드 가치 상승
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 =커피 도시를 표방해온 부산이 '2026 부산은 커피데이'를 통해 시민 참여형 축제 모델을 선보이며 커피 산업과 도시 브랜드를 아우르는 새로운 축제 플랫폼 구축에 나섰다.
부산시와 부산테크노파크는 오는 12일 수영구 밀락더마켓에서 시민 참여형 커피 문화 축제 '2026 부산은 커피데이'를 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 부산의 커피 역사와 지역 커피 산업을 연결해 '커피도시 부산' 이미지를 알리고 시민이 일상 속에서 커피 문화를 함께 즐기는 자리로 꾸민다.
올해 '부산은 커피데이'는 단순한 문화 행사에서 나아가 커피를 다이닝, 관광, 제조 인프라와 결합한 융합형 로컬 콘텐츠로 재정의해 운영한다. 국내외 미식 브랜드와 로컬 F&B, 문화 콘텐츠 기업과 협업해 지역 커피 산업의 새로운 성장 동력을 시험하는 전략적 테스트베드로 삼겠다는 구상이다.
부산은 국내 커피 역사에서 첫 기록을 가진 도시로 평가된다. 해은일록에는 1884년 부산해관 감리서 민건호가 '갑비차'를 대접받았다는 기록이 남아 있는데, 이는 일반적으로 알려진 1896년 아관파천 당시 고종의 커피 음용 시점보다 12년 앞선 것으로 소개돼 왔다.
시는 이 기록을 바탕으로 국내 최초 커피 음용 도시라는 역사성을 조명하고 지역 커피 산업 경쟁력을 높이기 위해 매년 '부산은 커피데이'를 열고 있다. 올해 행사는 해당 기록이 남겨진 지 142주년을 맞아 진행된다.
행사장에는 부산 로컬 로스터리 8개사의 팝업 부스와 서울 초청 로스터리 3개, 해외 유명 로스터리 1개사가 참가해 다양한 원두를 선보인다. 관람객은 각 부스에서 원두를 시음하고 구매할 수 있다.
챔피언 바리스타가 참여하는 프로그램도 마련된다. '챔피언스 커피&칵테일바'에서는 국내 대회 수상 경력을 가진 바리스타 3명이 핸드드립과 커피 칵테일을 선보이고 관람객에게 시음 기회를 제공한다.
체험 프로그램으로는 소형 로스팅 머신을 활용한 로스팅 체험, 플레이버 휠을 활용해 향미를 탐색하는 아로마 체험 등이 준비된다. 현장 DJ 공연과 함께 2030 세대의 라이프스타일과 스페셜티 커피를 접목한 웰니스 러닝 프로그램도 운영해 커피와 도심 일상을 함께 즐길 수 있도록 구성했다.
부산테크노파크 관계자는 "부산이 전국에서도 커피 문화와 산업 생태계가 자리 잡은 도시"라며 "이번 행사를 통해 대한민국 최초 커피 음용 도시로서의 역사성을 시민과 공유하고 지역 커피 산업이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com